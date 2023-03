PSOE se compromete a que los parques infantiles de la ciudad estén en "perfecto estado"

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y candidato socialista a la Alcaldía, Ricardo Cabezas, se ha comprometido a que los parques infantiles estén en "perfecto estado", ante lo cual ha detallado un plan especial para garantizar una "buena" conservación de los juegos y "para la falta de mantenimiento" y "el despilfarro de los últimos años".

En este sentido, el concejal del PSOE ha señalado en rueda de prensa que los socialistas no quieren que se privatice el mantenimiento de parques infantiles, y que si se hace antes de las elecciones lo remunicipalizarán, así como que, en concreto, a parques infantiles les van a dedicar ocho personas con jornada completa y dedicación exclusiva a esta área.

Asimismo, un coordinador "chequeará" el estado de los parques cada 48 horas y habrá cinco trabajadores para los consiguientes arreglos de mantenimiento, mientras que dedicarán inicialmente a otros dos trabajadores a construir juegos infantiles en madera de alerce con un diseño propio.

Aunque la idea es extenderlos por toda la ciudad, esos juegos infantiles inicialmente irán destinados a Tres Arroyos, "que un día los tuvo y terminaron destrozados", como también habrá juegos de madera en el parque de la margen derecha, las zonas verdes de los arroyos Rivillas y Calamón y otros puntos como Huerta Rosales, según Cabezas, que ha mostrado su "compromiso" para que los parques para el ocio infantil "siempre estén en perfecto estado".

Asimismo, quiere convertir Tres Arroyos en un punto de atracción para las familias creando un laberinto de madera, un parque infantil de grandes dimensiones y esculturas en madera de alerce, "en un intento de darle una nueva oportunidad a este parque".

En su plan todos los parques, "absolutamente todos los parques", tendrán juegos infantiles accesibles, y serán inclusivos basados en la integración de los juegos habituales con adaptados para niños con alguna discapacidad.

Ante ello, según indica el PSOE en una nota de prensa, no habrá juego inclusivo sin certificación. Además, quiere establecer entoldado "como norma y no como excepción como hasta ahora, tal y como ha venido reclamando al PP en esta legislatura", según ha explicado Cabezas, para quien "ahora mismo" cada parque infantil "es de su padre y de su madre", casi todos diferentes, con pocos elementos comunes, lo cual hace que resulte más difícil de mantenerlos.

De este modo, en el PSOE han llegado a la conclusión de que tendrán cinco modelos de parques infantiles, "cinco y ninguno más", y que se irán poniendo al día cuando sea necesario, pero con esa proporcionalidad.

Al mismo tiempo, se hará un reparto "coherente" por toda la ciudad, para que sean "lo menos coincidentes posibles" y su mantenimiento será "mucho más fácil", la reposición de piezas "ágil" y el "buen" estado "constante".

Igualmente, ha continuado, no se instalarán grandes juegos infantiles, aunque este tipo de áreas para niños serán ligeramente superiores en espacio a las actuales, ante lo cual creen que pueden hacer una "buena" labor sin necesidad de privatizar el mantenimiento de parques infantiles.

"Con los 350.000 euros que se van a dar al año a una empresa se pueden hacer muchas cosas, incluso que los juegos infantiles dejen de ser un pozo sin fondo para el gasto como hasta ahora", ha advertido Ricardo Cabezas, que ha puesto en valor los juegos, puesto que, para él, las áreas de juego infantiles son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas, por lo que considera "esencial" su conservación.

UN POZO SIN FONDO

Por otro lado, Cabezas ha justificado su oposición a que se privatice el cuidado de parques infantiles, al tiempo que ha aseverado que, "con sentido común", hay que tener un plan de líneas maestras como el que ha presentado este miércoles dado que, si no es así, los juegos infantiles "serán un pozo sin fondo y un dispendio".

A este respecto, ha analizado qué le ha ocurrido al PP para que los parques infantiles sigan estando en "muy mal estado por toda la ciudad"; y ha considerado "negativo" que esta área no contara con una brigada propia para reparaciones, que personal encargado para ello de Parques y Jardines se haya jubilado y los puestos no se han cubierto, como también ha sostenido que "no se han reparado los juegos en tiempo y forma, con un mal estado generalizado, con áreas enteras arrancadas por un deterioro absoluto por una inexistente planificación y estrategia a seguir".

"El PP prefería nuevos juegos a reparaciones. Y durante mucho tiempo en esta legislatura no hubo ni una cosa ni otra", ha afirmado Cabezas, junto con que el PP "nunca" ha tenido un programa de renovación de parques, sino que se han ido cambiando unos juegos por otros según consignación presupuestaria, "no logrando a pesar de ello una capacidad de respuesta suficiente y eficaz ante el mal estado general de los parques infantiles". "Incluso los que se están instalando ahora llegan con diez meses de retraso", ha concluido.