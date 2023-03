Proyecto de Diputación impulsa transformación digital de las empresas en entornos rurales

Ep.

La Diputación de Badajoz pone en marcha Acelera Pyme Rural, un proyecto dirigido a la transformación digital de las pequeñas empresas en entornos no urbanos de la provincia y al desarrollo económico y la mejora de su competitividad a través de la digitalización.



El diputado de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz, Lorenzo Molina; el coordinador de la Oficina de Emprendimiento del Área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Antonio Rodríguez Artacho, y el técnico coordinador del proyecto, Eduardo González, han presentado en rueda de prensa la Oficina 'Acelera Pyme Rural' de Badajoz.



En su intervención, Lorenzo Molina ha recordado que en la legislatura pasada la diputación ya tenía entre sus objetivos convertir a Badajoz en una 'Smart provincia', "inteligente", "conectada" y "lo más digital posible", algo que "poco a poco" y a lo largo de este tiempo se ha ido consiguiendo.



De esta manera, este nuevo proyecto de Oficina 'Acelera Pyme Rural' lo que pretende es que esa transformación digital de los seis pilares sobre los que se estructura el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, a través de los ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno "vaya tomando fondo".



El objetivo fundamental de esta oficina, ha explicado, es el desarrollo económico y la mejora de la competitividad de nuestras empresas a través de la digitalización, especialmente de las pymes en los entornos rurales; y, por eso, este proyecto se concibe como ese eje transformador digital de las pequeñas y medianas empresas en nuestro entorno "más rural".



En este punto, ha hecho hincapié en que estas oficinas se han puesto en marcha y no solamente en la provincia sino también en el resto de España por Red.es, entidad pública del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y financiadas por los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de los Next Generation de la UE.



ACOMPAÑAR Y ASESORAR



La Diputación de Badajoz, a través de esta Oficina de Emprendimiento del Área de Desarrollo Rural y Sostenible, tiene la posibilidad de ejecutar este proyecto en la provincia pacense, "sobre todo" acompañando y asesorando a las pymes en los citados procesos de transformación, para lo cual se va a contar con cuatro técnicos especialistas en transformación digital en diferentes Centros Integrales de Desarrollo (CID) distribuidos a lo largo de toda la provincia y, en concreto, en los de Talavera la Real, Jerez de los Caballeros, Llerena y Castuera.



Además, ha puntualizado Lorenzo Molina, va a haber más actuaciones en el resto de la Red de CID, lo que va a permitir llegar a una "gran" cantidad del territorio. El presupuesto con el que cuenta el proyecto supera los 550.000 euros, con una aportación de 410.000 euros por Red.es, y un plazo de ejecución que finaliza en agosto de 2024.



Por su parte, Antonio Rodríguez Artacho ha puntualizado que el proyecto 'Acelera pyme' viene a complementar uno de los "grandes" programas de los fondos de Recuperación como es el 'Kit Digital', que tiene el objetivo de potenciar la transformación digital y la innovación de todo el tejido empresarial, como también complementa a una primera fase, dado que está dirigido al medio rural pero una primera fase de las oficinas 'Acelera Pyme' tenían por objetivo los núcleos urbanos.



"Es todo un conglomerado que va claramente dirigido a hacer una realidad esta transformación digital del tejido empresarial", ha detallado, junto con que el proyecto, además de los cuatro técnicos que ha comentado el diputado y que asesorarán directamente a todas las pymes y autónomos que quieran transformarse "efectivamente", contempla también una serie de contratos de servicios dirigidos a la sensibilización de ese tejido empresarial y a motivarles en relación a por qué es "bueno" para ellos transformarse digitalmente.



Incluye también contratos específicos especializados de asesoramiento para hacer una realidad su "efectiva" transformación en distintos campos del mundo digital, como el comercio electrónico, la agenda de clientes o el marketing digital. Del mismo modo, ha avanzado que las cuatro oficinas 'Acelera Pyme' se van a presentar la próxima semana y que el objetivo es ponerlas en marcha "cuanto antes".



LÍNEAS DE ACTUACIÓN



A su vez, Eduardo González ha resumido el proyecto en las siete líneas de actuación que contempla, la primera de las cuales pasa por la puesta en marcha de esas cuatro oficinas 'Acelera Pyme' en la provincia; y las siguientes en un plan de comunicación y sensibilización orientado a promover la participación de las pymes en este proyecto y a sensibilizar acerca de la importancia del carácter estratégico de la transformación digital en las empresas.



Otras líneas giran en torno a la creación de una plataforma 'Acelera Pyme', que ha definido como un entorno virtual de relación entre empresas que ofrecen soluciones digitales y las que las demandan; un programa de sensibilización con talleres presenciales en los cuatro CID de las Red de oficinas 'Acelera Pyme' y en todos estos centros; y un programa de asesoramiento presencial en las oficinas por los técnicos especialistas y también virtual.



Por último, contempla la conexión de la oferta de soluciones digitales con la demanda mediante sesiones de 'networking' presenciales y virtuales, así como la dinamización empresarial para ayudar y asesorar en esta transformación digital.



Como conclusión, el diputado ha querido puntualizar que se está ante algo "imparable" como la digitalización en general, y que desde la pandemia de la Covid-19 "ha evolucionado de una manera realmente tremenda y no podemos pararla".



"Es una forma de ofrecer a nuestro pequeño y mediano empresario la posibilidad de generar esas sinergias entre quien ofrece y quien necesita, quien demanda, para que nuestro entorno rural sea digital y tenga esas posibilidades de desarrollo", ha incidido.