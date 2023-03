Vara destaca en Olivenza la "estrategia" de Extremadura sobre la tauromaquia

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado, durante su intervención en la inauguración la pasada tarde-noche de la XXXII Feria del Toro de Olivenza, la puesta en marcha de una "estrategia" relacionada con el mundo de la tauromaquia.



En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que tras la creación del Consejo de Asuntos Taurinos, el año pasado se firmó un protocolo con las administraciones provinciales, locales y con la asociación que preside Victorino Martín como representante del sector, en el que se marcaron "unas tareas importantes".



Entre ellas, según ha continuado, está la de elaborar un libro blanco de la tauromaquia, "para lo que primero hay que hacer un buen diagnóstico poniendo encima de la mesa cuestiones que son enormes retos ya que la sociedad está cambiando y el mundo está en una transformación como no había vivido nunca y el mundo de los toros no puede ser ajeno a esas transformaciones y cambios".



Además, el presidente autonómico ha subrayado que "hay que ser capaces de marcarse objetivos" para lograr la pervivencia, el sostenimiento y el desarrollo del mundo de los toros en el futuro.



Durante su intervención en la inauguración que ha tenido lugar este jueves en el patio de armas del Castillo de Olivenza y a la que también ha asistido el secretario general de la Presidencia, Fernando Blanco, el jefe del Ejecutivo regional ha explicado que otros de los objetivos es la creación de una red de municipios taurinos, "un sello una marca de calidad para aquellos municipios que se destaquen de la protección de la fiesta, en definitiva del patrimonio cultural que significa y representa la fiesta de los toros".



En este punto, ha valorado la creación de un premio de la tauromaquia en Extremadura que va a significar reconocer, tanto individual como colectivamente lo que la gente haga en favor de esta fiesta no solo de personas de aquí si no de cualquier lugar del mundo, según informa en una nota de prensa la Junta.



A su vez, Fernández Vara ha matizado que la Feria de Olivenza no es fruto de la casualidad sino que "es la consecuencia de las cosas bien hechas porque unos empresarios, propietarios de la plaza, aficionados y ayuntamiento, miraron y remaron en la misma dirección".



REFERENTE A NIVEL NACIONAL



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado que la Feria del Toro de Olivenza, cuyo pregón para la inauguración de su 32ª edición ha corrido a cargo del diestro Julián López 'El Juli', es "referente a nivel nacional".



Gallardo ha aprovechado para dar la enhorabuena a Olivenza, "por darse a conocer a través de este arte". Y ha valorado el trabajo desarrollado durante este tiempo, destacando que quizás nadie se pensara que 32 años después esta Feria del Toro iba a estar aspirando a ser declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional.



Una feria, como ha señalado, que va más allá, pues genera economía, puestos de trabajo, interés mediático, siendo un "referente a nivel nacional". Y todo ello en un entorno "espectacular" como el de Olivenza, según informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz.



El presidente provincial ha manifestado que "todos debemos respetar" este arte. Y en este sentido, ha compartido la reflexión que ha lanzado 'El Juli' de despolitizar la fiesta, "tanto en un sentido como en otro".



Durante su intervención ha querido destacar la labor que se desarrolla desde la Diputación de Badajoz para seguir cuidando la tauromaquia, a través de la Escuela Taurina que además en 2023 cumple 25 años. En este caso, han sido más de 600 chicos y chicas los que han pasado durante este cuarto de siglo por la escuela que, como ha dicho, se ha dedicado a formar "a buenas personas".

Por ello se ha mostrado muy orgulloso de la Escuela Taurina a la que, junto con la Feria del Toro, ha deseado que haga la mejor de las faenas y "salga por la puerta grande".



A su vez, el alcalde oliventino, Manuel González, ha manifestado que la Feria del Toro está "preparada" para ser Fiesta de Interés Turístico Nacional, ya que se cumplen "todos los condicionantes" para ello. Por un lado, por la continuidad de esta fiesta que ya cumple 32 años y nunca ha dejado de celebrarse ya que durante la pandemia también hubo toros en Olivenza.



Además, por el valor cultural de la feria, por la tradición taurina de Olivenza, por su repercusión mediática y su impacto económico y turístico, entre otros.

LA MEJOR FERIA DEL TORO DEL MUNDO



El primer edil oliventino ha resaltado que el toreo es un arte y por tanto es cultura, que depende del Ministerio de Cultura, y que cualquier actividad cultural que dependan de este ministerio puede ser considerada como de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Por ello, no ha dudado en señalar que "estamos ante la mejor Feria del Toro del mundo, tanto por lo que pasa dentro de la plaza como lo que pasa fuera". González, además, ha aprovechado el compromiso de 'El Juli' con Olivenza.



Precisamente, durante su pregón, Julián López 'El Juli' ha reconocido su vinculación especial con la localidad: "Me siento de Olivenza y me siento muy querido y mi futuro y el de mi familia lo veo aquí, en el campo, porque estoy como en casa".



A colación de esto último, el torero ha reflexionado y ha admitido que el mundo del toro vive una "época rara pues se está politizando". Por ello, ha abogado por "apartar ideologías" de la fiesta y que cada uno disfrute el arte como mejor considere.



Finalmente, tras el acto de apertura y pregón oficial, amenizado por la cantaora flamenca Carmen Vaquero, se ha inaugurado una exposición dedicada al 25 aniversario de la alternativa como torero de 'El Juli', que se puede visitar durante estos días de fiesta en la sala de exposiciones del Museo Etnográfico González Santana.