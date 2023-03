Ángela Roncero será la candidata de Cs a Alcaldía de Badajoz en las elecciones municipales

Roncero ha sido nombrada como candidata por el Comité Permanente de Ciudadanos, según ha anunciado el coordinador de Ciudadanos Extremadura, Fernando Balselga, quien ha recordado que la nueva candidata estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Badajoz con Ignacio Gragera, pero "ahora ha decidido afrontar este reto y este compromiso".



En ese sentido, Baselga ha avanzado que próximamente se nombrará al candidato de Cáceres con la intención de tener nombrados a todos los candidatos de la formación naranja "antes de que termine el mes de marzo".

Además, ha añadido que "nuestro objetivo es abarcar el 60-70% del censo electoral", recordando que sólo con casi 14 poblaciones, entre ellas Cáceres y Badajoz, se llega al 50 por ciento de ese censo".



En ese sentido, Baselga ha recordado que el partido acaba de pasar un proceso de refundación donde se han renovado todos los órganos directivos del partido, entre ellos, el Comité Autonómico y ahora es cuando se están empezando a nombrar las candidaturas, según informa Cs en nota de prensa.



ELECCIONES CON ILUSIÓN



Respecto a su candidatura a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las próximas elecciones autonómicas, Fernando Baselga ha reafirmado que las afronta "con ilusión" y ha considerado que este partido va "a obtener unos resultados que muchos no se esperan".



Así, a tres meses justo de las elecciones autonómicas y municipales de mayo, en el partido de afronta esta cita "con mucha ilusión y ganas", ha reiterado Baselga ha afirmado que se trata de unas "elecciones muy importantes para Ciudadanos" porque "nos jugamos seguir o no, ya no solo en la política regional sino también en el ámbito nacional".



Por todo ello, el portavoz de la formación naranja ha asegurado que "el partido se va a volcar con estas elecciones", y de hecho, en estas semanas, está viajando mucho y hablando con mucha gente por lo que ha manifestado que le está sorprendiendo que mucha gente joven quiere formar parte de este proyecto, "cuando algunos se van otros vienen".