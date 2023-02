Cs Extremadura presenta a Juan Arias como candidato al Ayuntamiento de Almendralejo

El coordinador de Cs Extremadura, Fernando Baselga, ha anunciado este lunes que el actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almendralejo, Juan Arias, será el candidato de la formación liberal a la alcaldía de la localidad.

En concreto, Baselga ha indicado que durante estos cuatro años de legislatura, en los que Ciudadanos gobierna con el PSOE en Almendralejo, la labor de Arias ha sido "inmejorable, de respeto mutuo y donde se han conseguido muchas cosas".

Además, el coordinador de la formación naranja ha destacado que Juan Arias ha compaginado su labor en el ayuntamiento con su trabajo en la empresa privada por lo que "no ha estado ni está liberado" y es el concejal de Seguridad Ciudadana y Policía, además de Agricultura.

Por su parte, Juan Arias ha recordado que se afilió al partido en 2015 y en 2019 encabezó las listas de Ciudadanos a la alcaldía del Ayuntamiento de Almendralejo tras lo cual consiguió el apoyo, junto con los otros dos concejales Macarena Domínguez y Antolín Trigo, "de más de 2.000 almendralejenses".

"Creo que hemos colaborado activamente en cambiar la forma de hacer política que se llevaba haciendo en los últimos 40 años", ha explicado al tiempo que ha destacado que los tres principales logros de su gestión se han centrado en "bajar impuestos, disminuir la deuda y la reducción del gasto".

Según sus palabras, "desde nuestras concejalías hemos dado una vuelta al ayuntamiento en este sentido". "Macarena es todo un referente en temas de igualdad y mujer y Antolín ha llevado a cabo el plan de asfaltado más ambicioso de la localidad. Esperamos contar con el apoyo de los ciudadanos para las elecciones de mayo", ha afirmado.

Asimismo, según informa Cs en una nota de prensa, Arias ha indicado que, aunque en 2019 se eligió la opción menos mala para gobernar en la localidad "lo mejor sería que en mayo consiguiéramos la alcaldía".

"Ahora ya contamos con más experiencia política y un mayor bagaje en este sentido. Creo que hemos sido muy transparentes en la gestión y mi mayor objetivo es trabajar por y para todos los almendralejenses por igual", ha aseverado.

AUDITORÍA FONDOS EUROPEOS Y VISITA DE SÁNCHEZ A BADAJOZ

Por otra parte, el portavoz de Cs ha mencionado la petición de una auditoría en la Asamblea sobre la gestión y el destino de los fondos europeos porque, ha indicado, "es un tema fundamental, se trata de mucho dinero y hay muchas familias, autónomos y empresas que lo están pasando muy mal". Asimismo, ha señalado que "lo que no queremos es que devuelva el dinero a Europa".

Finalmente, y sobre la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Badajoz el portavoz de la formación naranja lo ha calificado de acto "puramente electoralista".

"El PSOE tiene mucho miedo de perder la mayoría absoluta y de ahí tantas visitas", ha señalado Baselga al tiempo que ha criticado el hecho de que venga un presidente del Gobierno a la región y no hable de los verdaderos problemas de Extremadura.

"Que venga Pedro Sánchez y no hable del tren y de los problemas que tenemos con las infraestructuras es algo que no se entiende. Por lo tanto pido que no hagan política ni electoralismo antes de las elecciones", ha concluido.