Excepto Unidas Podemos, todos partidos piden reposición bandera en Sinforiano Madroñero

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado con la abstención de Unidas Podemos una moción presentada en el turno de urgencia por el concejal no adscrito, Alejandro Vélez.

A este respecto, Vélez ha recordado que hace más de cuatro meses la bandera de España que estaba instalada en dicha glorieta se cayó a causa del temporal, y que entonces se dijo desde el ayuntamiento que se repondría en breve.

"Desgraciadamente", según Vélez, han pasado más de cuatro meses desde entonces y todavía no se ha repuesto, algo que desconoce si ha sido "por desidia, por abandono, porque será muy caro, porque no hay ganas de reponerla, o, una vez más, por la burocracia lenta y farragosa del Ayuntamiento de Badajoz", pero que en todo caso la bandera "todavía no está ondeando en la avenida".

Sobre este asunto, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha explicado que "no es desinterés" ni "desidia", sino una cuestión "simplemente" de estar en un momento dado recibiendo propuestas y presupuestos "que están absolutamente alejados de la realidad" o así lo consideran, de modo que lo que tienen que intentar, de alguna manera, es "reponerlo cuanto antes" y hacerlo "en condiciones razonables" porque "no puede ser" que, "aprovechando la urgencia" de la reposición de la bandera que todos tienen, haya quienes les pasen presupuestos "absolutamente desaforados".

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha planteado una transaccional para que, en lugar de ondear una bandera de España en dicha glorieta, sea la de Extremadura.

Algo que ha rechazado Vélez en esta sesión plenaria en la que ha tenido lugar la toma de posesión del cargo de la concejala María Josefa Dolores Vázquez, del PP, y se ha dado cuenta de tres decretos de Alcaldía, uno relativo a avocación de competencias, otro a avocación de competencias de presidente de comisiones informativas, y otro de delegación de competencias.

DECLARACIONES INSTITUCIONALES

La sesión plenaria ha aprobado por unanimidad dos declaraciones institucionales, ambas propuestas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), referidas una al apoyo a los afectados por el terremoto en Turquía y Siria, y otra con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Asimismo y en lo que a igualdad se refiere, se han rechazado tres mociones, dos de ellas presentadas por el PSOE para que el ayuntamiento demuestre su compromiso firme en el desarrollo de políticas de igualdad y para que el consistorio ponga en marcha los protocolos del Plan Estratégico de Igualdad, y una tercera del Grupo de Unidas Podemos con motivo del 8M.

Concretamente, la moción del PSOE para que el ayuntamiento demuestre su compromiso en el desarrollo de políticas de igualdad ha sido defendida por la concejala Rita Ortega, que ha recordado que, como todos los años anteriores y además de declaraciones institucionales, reclaman que desde el ayuntamiento, junto a las otras organizaciones implicadas se realicen todas las actuaciones en el ámbito de sus competencias para seguir avanzando en materia de igualdad, a la vez que ha instado a desarrollar el "tan esperado" y "deseado" I Plan Estratégico de Igualdad.

Un punto que ha recibido el apoyo de Unidas Podemos, mientras que el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, para quien más que una moción es un ruego, ha expuesto que los socialistas son "expertos en generar problemas donde los hay" y que ya se está trabajando en todas las cuestiones que plantean "y lo saben".

Una moción que se ha rechazado tras darse un empate entre los votos negativos de PP, Cs y el alcalde no adscrito, y los positivos de PSOE y Unidas Podemos, mientras que Vélez se ha abstenido; al igual que ha sucedido en el caso de la moción socialista para que el ayuntamiento ponga en marcha los protocolos del plan estratégico de igualdad, a tenor de lo cual Cavacasillas ha destacado que el Plan de Igualdad tiene cuatro años de duración y se está trabajando para desarrollar las políticas públicas locales que se encuentran definidas en el propio plan.

A continuación, ha pedido a los socialistas que "miren" a los compañeros que tienen en la Junta de Extremadura, a los que deberían preguntarles cómo son capaces de gestionar "de manera tan nefasta y con una sola línea ideológica" las políticas de igualdad y violencia de género de la comunidad, o qué hacen con los fondos que el IMEX ha "quitado" a la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de Badajoz que ha cifrado en 24.000 euros que "han ido" a asociaciones y movimientos afines, "lo que coloquialmente se llaman como chiringuitos".

El debate de este punto lo ha cerrado Rita Ortega, que ha instado a que dejen de "echar balones fuera" con la Junta de Extremadura o el Gobierno porque están hablando de lo que pasa en el Ayuntamiento de Badajoz.

También se ha rechazado, con los votos negativos de PP, Cs, Vélez y Gragera la moción de Unidas Podemos sobre el 8M, mientras que por urgencia la formación morada ha presentado una sobre la endiometrosis y su día, el 14 de marzo, que ha salido adelante por unanimidad.

OTROS ASUNTOS

También por unanimidad ha salido adelante un expediente de modificación presupuestaria por transferencias de crédito dentro del presupuesto 2023, en relación al cual el concejal de Economía y Hacienda, Eladio Buzo, ha detallado que, ante la necesidad de crédito para llevar a cabo el abono del nivel tres de la carrera profesional en el Ayuntamiento de Badajoz, lo que hacen es habilitarlo a través de otras partidas por 712.564,62 euros.

Con el mismo sentido de votos, se ha dado luz verde a un expediente de cambio de finalidad de proyectos de inversión del Plan Cohesiona 22-23 por 88.837 euros, y a una modificación presupuestaria del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) por suplemento de crédito dentro del presupuesto general, en relación esta última, como ha explicado el concejal del área, Antonio Cavacasillas, a la renovación de la sede central del Instituto con cargo al remanente líquido de tesorería para 2023, en aras de convertirlo en un espacio "moderno, amplio y accesible".

También con el voto unánime del pleno se ha aprobado una propuesta de Reglamento del parque infantil de educación vial y tráfico del Ayuntamiento de Badajoz, en relación al cual el alcalde ha rememorado que se va a abrir este parque infantil que se va a gestionar a través de la Policía Local y en colaboración con la Dirección Provincial de Tráfico, por lo que se hace necesario habilitar una propuesta de reglamento, que establece las condiciones de uso o las de gestión.