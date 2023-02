Aspolobba alerta que la situación actual de la Policía Local de Badajoz es "insostenible"

Ep.

La Asociación de Policías Locales y Bomberos de Badajoz (Aspolobba), ha advertido que la situación actual de la policía es "insostenible", y se ha referido en concreto al Carnaval al señalar que ha habido turnos operativos trabajando seis o diez policías, cuando las cifras aportadas por el ayuntamiento pasan por más de 600.000 participantes.

Así lo ha señalado el presidente de Aspolobba, Manuel Manzano Gamero, en declaraciones a los medios con motivo de la concentración de dicha asociación celebrada este lunes, día 27, ante el Ayuntamiento de Badajoz, donde se celebra pleno ordinario, con la presencia de medio centenar de policías locales acompañados de una pancarta en la que se podía leer: 'Por una policía digna. Por una policía segura'.

Según Manzano, se han concentrado este lunes y lo repetirán si no hay "ningún tipo de acercamiento" entre el consistorio y los policías locales, "porque la situación que tenemos ahora mismo es insostenible", tras lo que se ha referido en concreto al pasado Carnaval en el que, como ha ejemplificado, "no se puede mantener, por ejemplo, un domingo de noche con seis policías" en relación al día del desfile en cuya noche "estaba todo el mundo en la calle".

"Estamos asumiendo un riesgo que no nos compete, el alcalde tiene que hacer un acuerdo global con policía para recursos humanos, para medios, y la equiparación salarial con complementos, dando algo a cambio, pero tiene que hacer lo que sea con nosotros", ha expuesto el presidente de Aspolobba.

Además, ha continuado, "todos los eventos no se garantizan con lo que está ahora mismo en policía, lo que hace falta es que nos desdoblemos, que hagamos servicios extraordinarios, cosa que ahora mismo no hay nadie apuntado a la bolsa de servicios extraordinarios voluntarios porque no pagan", al hilo de lo cual ha tildado de "curioso" que se haya abierto una bolsa de extraordinarios para las poblaciones que requieren el auxilio del Ayuntamiento de Badajoz y se hayan apuntado más del 70 por ciento de las personas operativas.

Así, ve "curioso" que para eso sí se apunten, "porque saben que los ayuntamientos como Olivenza, Almendral, Valverde, sí pagan, pagan al mes siguiente, y el Ayuntamiento de Badajoz no paga ni una peseta" y les debe "todavía" dinero del 2021 y del 2022, mientras que en relación a 2023 ha apuntillado que, como no hacen servicios extras voluntarios, por ejemplo los días de partidos de fútbol se cubren con "un solo coche patrulla".

RECLAMAN UN "ACUERDO GLOBAL"

De este modo, ha remarcado que la Policía Local necesita "un acuerdo global", al tiempo que ha recordado que próximamente se desarrollará el maratón y se van a seguir sucediendo más de 250 eventos que tiene esta ciudad "sin policía". "cualquier día vamos a estar en esta misma posición contando una tragedia" y ha resaltado que "el responsable de todo eso se llama Ignacio Gragera", tras lo que ha advertido que "o acaba con eso o no sabemos lo que va a pasar".

A preguntas de los periodistas por qué pasos tendría que dar el alcalde para que los policías hagan esos servicios extraordinarios voluntarios, ha replicado que "lo primero pagar", para recordar que la predisposición del ayuntamiento era un acuerdo con policía que firmaron en su momento y del que "ahora se han olvidado", y que el alcalde se ha pasado de partido "y se ha olvidado de ese acuerdo".

Finalmente, ha aseverado que se han reunido con el alcalde "una sola vez" y que, desde Aspolobba, están esperando a que se les de un planteamiento de complementos o de cómo van a abordar los eventos del año 2023, y ha agregado que "está pasando" que alguien vaya a la jefatura a por un vehículo retirado la grúa, y el que está en la central, "que es el único que está en la jefatura", ha dicho que no puede entregarlo "porque no tenemos policías".