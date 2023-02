Quintana aspira a revalidar con proyecto "colectivo" en torno a la "unión" con Villanueva

Ep

Además, Quintana tiene el convencimiento de que no se pueden "perder más oportunidades", algo para lo cual a su juicio debe seguir impulsándose la "unión" con Villanueva de la Serena.

"Con la unión conseguimos más cosas que de manera separada", ha espetado Quintana esta tarde-noche en el evento de presentación de su candidatura celebrado en Don Benito, y que según ha dicho es un "acto social", con participación de diferentes sectores de población, y que ha contado con la presencia también del presidente de la Junta y secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara.

En este marco, Quintana ha explicado que su candidatura ofrecerá un proyecto "ilusionante" que busca que sea "colectivo", en el que "la ilusión tiene que ir por encima de todo", en una ciudad que "es la ciudad del futuro, es la ciudad atractiva, con un componente importante de generación de empleo, de comercio, de industria, de agricultura potente y de precisión".

Pero en cualquier caso, ha matizado que "eso no es suficiente", sino que hay que "dar muchos más pasos" y no se pueden "perder más oportunidades" como "puede ser la unión", porque "con la unión conseguimos más cosas que de manera separada".

Al respecto, ha reconocido que afronta la próxima legislatura con "más ilusión que nunca", ya que por las siguientes generaciones, pese a tener él ya "la vida hecha", lo va a "dar absolutamente todo" porque "el progreso es lo que nos puede llevar a ganar el futuro".

"El futuro no se gana sólo porque sí, y el progreso no viene sólo porque sí, o actuamos sobre el presente para modificar el futuro o no merece la pena estar aquí. Para ir marcha atrás, para el inmovilismo, para eso yo no he venido".