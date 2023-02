La Fiscalía pide 3 años y 9 meses de prisión por agredir a policías locales en Villanueva

Ep.

La Fiscalía ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para tres hombres acusados de agredir a dos agentes de la Policía Local de Villanueva de la Serena, que les reprendieron por infringir el toque de queda impuesto durante la pandemia, que en esa época estaba fijado en las 00,00 horas.



Estos tres procesados están acusados de un delito de atentado con instrumento peligroso En concurso con dos delitos de lesiones, porque, además, arrebataron las defensas reglamentarias a los policías y les golpearon con ellas, según relata la Fiscalía en su escrito.



Además, otros dos hombres que participaron en la agresión se enfrentan a un año y nueve meses de prisión por un delito de atentado y otro afronta dos años y dos meses de cárcel por un delito de atentado en concurso ideal con un delito leve de daños por causar destrozos en un coche patrulla.



RELATO DE LOS HECHOS



Cabe recodar que los hechos ocurrieron el 20 de noviembre de 2020, "momento en el que por las medidas anti-Covid era obligatorio el uso de mascarillas en exteriores y estaba prohibido permanecer en la vía pública más allá de las 00,00 horas", según se explica en el escrito de acusación del fiscal.



En principio, los acusados que se enfrentan a una pena mayor, junto con otro joven que iba con ellos pero que no intervino en los hechos, se encontraban en el parking público de la localidad, sin mascarillas y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.



Por este motivo, una patrulla de la Policía Local, formada por un oficial y un agente, les indicaron que se colocasen las mascarillas, dejasen de consumir bebidas alcohólicas en la vía pública y se marchasen a sus casas.



Los dos procesados, "con una evidente actitud de menosprecio a los agentes de la autoridad", se negaron a dejar de consumir sus bebidas, motivo por el que se les ordenó que se identificasen, a lo que se negaron, intentando abandonar el lugar.



Al impedirles uno de los policías que se marcharan y reiterarles que se identificaran, uno de los acusados se aproximó a él "de forma desafiante y agresiva", lo que obligó al agente a sacar su defensa reglamentaria para apartarle, relata la Fiscalía.



"Cuando el agente comprobó que no cejaba en su intención de aproximarse de forma intimidatoria, el oficial de Policía le golpeó con la defensa para quitárselo de encima, momento en que los acusados comenzaron a propinarle puñetazos y empujones, acorralándole contra la pared, al lado de la entrada de vehículos del parking, llegando a arrebatarle su defensa y a golpearle con ella, causándole además de otras lesiones la luxación del hombro izquierdo", relata la calificación de la Fiscalía.



En ese momento, el otro policía trató de intervenir para ayudar a su compañero utilizando su defensa reglamentaria, siendo interceptado por uno de los procesados, con el que comenzó un forcejeo, y al caer al suelo, este hombre consiguió arrebatarle su defensa al policía.



Ambos agentes lograron zafarse de la agresión y se alejaron del lugar, pero los acusados los persiguieron blandiendo las defensas reglamentarias. Ante esta situación, uno de los agentes "exhibió y amartilló su arma reglamentaria para tratar de intimidar a los agresores y garantizar la seguridad tanto propia como de su compañero lesionado", explica la Fiscalía en su escrito.



Fue entonces cuando otros jóvenes amigos de los anteriores, al percatarse de lo que estaba ocurriendo, acudieron corriendo hasta el parking donde el grupo de inicial de atacantes continuaba acercándose en actitud violenta a los agentes mientas estos retrocedían de espaldas hacia el final del aparcamiento.



Ante esta situación, "uno de los policías, viendo que la exhibición del arma y las ordenes verbales que les dirigía no surtían efectos y ante la posibilidad de que continuasen con la agresión, efectuó dos disparos de advertencia al aire".



Al comprobar que estos disparos tampoco conseguían frenar el hostigamiento de los agresores, que continuaban con una actitud agresiva, y al verse acorralados, a unos tres metros de los acusados, uno de los agentes efectuó un disparo al muslo de uno de los atacantes y al pie de otro de ellos.



El fiscal puntualiza que así lograron "neutralizar el peligro que aquella situación suponía para la integridad de los dos agentes, cuya conducta ha sido inicialmente sobreseída bajo el amparo de su legítima defensa y obrar en el cumplimiento de su deber".



Además de las penas de prisión, el Ministerio Fiscal solicita una indemnización de 950 euros para unos de los policías y 5.250 para el otro, además de 524 euros por los daños causados en los vehículos policiales.