Juzgado de Don Benito decreta sobreseimiento provisional de causa contra directora Feval

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Don Benito ha decretado el sobreseimiento provisional en la causa abierta por prevaricación administrativa contra la directora general de la institución ferial Feval.



En concreto, el juez señala que en este caso no aparecen los indicios mínimos de la existencia de los requisitos fijados por la jurisprudencia para poder apreciar un ilícito de prevaricación administrativa.



Asimismo, el instructor afirma que no parece que se hayan adoptado decisiones "incapaces de ser explicadas conforme a la norma, ni adoptadas de manera caprichosa" por parte de la investigada.



Además, el juez apunta que "resulta curioso el momento en se interpone la denuncia" e indica que no se puede tampoco obviar que la denuncia se enmarca en la "malísima relación de la denunciante con la denunciada".



El auto podrá ser recurrido en apelación, según ha informado en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).