Plataforma Salva Tu Tierra cuestiona si Plan Residuos es puerta entrada a macrovertedero

La asesora jurídica y miembro de la dirección de la Plataforma Salva Tu Tierra, Isabel María Vinagre Torres, ha mostrado la oposición del colectivo a la ampliación de la capacidad de los centros de eliminación de residuos industriales no valorizables que recoge el Plan Integral de Residuos de Extremadura (PIREX), momento en el que se ha preguntado si dicho plan sería la "puerta de entrada" para el macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz).

Vinagre Torres ha comparecido este viernes en la Asamblea para informar ante la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad sobre la posición de la plataforma respecto al PIREX a petición de Unidas por Extremadura, cuya portavoz, Irene de Miguel, ha agradecido el "trabajo ingente" realizado por este colectivo contra un proyecto que no está "muerto", sino "simplemente dormido".

En su intervención, Isabel María Vinagre Torres ha considerado que era "esencial", antes de mostrar la opinión de la plataforma sobre el PIREX, explicar que la misma surgió ante la intención de instalar un macrovertedero en la localidad pacense de Salvatierra de los Barros, ubicada en el "corazón" de la dehesa extremeña.

Ante ello, se creó la plataforma para defender el entorno, los habitantes, el centro artesanal y las explotaciones agrarias y ganaderas, ya que se ha mostrado segura de que, con dicha iniciativa, se contaminarían todos los barreros de Salvatierra, además de las explotaciones y acuíferos.

Por ello, y tras ser conocedores del proyecto, ha recordado que en octubre se publicó en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el proyecto del PIREX y pensaron que les iban a salvar de ese "desatino", pero "tampoco".

De esta forma, y tras estudiar el contenido del Plan de Residuos, la plataforma entiende que los objetivos estratégicos del mismo son "cantos de sirena" pero critican que se amplíe la capacidad de los centros de eliminación de residuos industriales no valorizables, es decir, los vertederos.

Para Vinagre Torres, la ampliación recogida "vulnera todas las normativas" y no es necesaria porque la región no genera esta cantidad, por ello ha planteado si este PIREX no será la "llave" y la "puerta de entrada" del proyecto de macrovertedero en Salvatierra de los Barros debido a la ampliación que recoge.

CONSTRUIR INSTALACIONES SEGÚN LAS NECESIDADES

Ante ello, la plataforma plantea que se construya instalaciones de residuos según las necesidades específicas de la región, además de que este tipo de construcciones no se deben dejar en manos de la iniciativa privada al no velar por que la gestión de los residuos sea la "adecuada", algo que se puede ver en Nerva (Huelva), ha dicho.

Otra propuesta de Salva Tu Tierra es una limitación a los residuos tranfronterizos, además de añadir que el colectivo no quiere gestión privada, pero tampoco que se subvencione con dinero público la gestión privada.

Respecto a la aplicación de los principios de protección de la salud y el medioambiente, que es obligación de la Junta, la asesora jurídica ha considerado que si el macrovertedero fuera una realidad se estaría vulnerando la Constitución en este sentido.

Finalmente, ha explicado que, a pesar del trabajo realizado por la plataforma, el proyecto de vertedero en Salvatierra "no está definitivamente muerto" sino archivado y la Junta "olvida", ha dicho, que se está pendiente de que se resuelva el recurso del alzada presentado, algo que podría tener lugar este mes.

"El proyecto de macrovertedero sino hubiera tenido el amparo de los servicios de la Junta no se hubiera aprobado porque no se podía aprobar, porque no cumplía los requisitos, porque pone en peligro a la población de Salvatierra de los Barros, porque no existen distancias y porque están perjudicando determinados cauces que son naturales, y además, lo peor de todo, la salud", ha recalcado.

UNIDAS POR EXTREMADURA ENTIENDE QUE LA JUNTA HA SIDO "FACILITADORA"

En su turno de intervención, la portavoz de Unidas por Extremadura ha reconocido que, aunque la Junta no ha sido la promotora de la iniciativa, sí ha sido "facilitadora" y ha "urdido" durante años, momento en el que se ha preguntado cómo es posible que durante dos años se impartiera en la comarca el único taller de la región de gestión de residuos industriales.

En este sentido, De Miguel ha considerado que el PIREX es "insuficiente" para proteger la dehesa, que no se puede llenar de minas a cielo abierto o de macrovertederos, algo que "se les olvida a algunos", a quienes, como ha dicho, se le "pone el dólar en el ojo".

También la diputada ha considerado que se deben proteger a todos los acuíferos y no solo a los "de importancia", por lo que cree que es necesario mejorar muchas cosas en este plan.

Así, ha trasladado el apoyo y compromiso de Unidas por Extremadura a Salva Tu Tierra para seguir defendiendo que en ningún lugar de Extremadura se instale un proyecto como el del macrovertedero y así irá recogido en su programa electoral.

PP Y Cs INSISTEN EN QUE EL MACROVERTEDERO NO ESTÁ MUERTO

Por su parte, los diputados del PP Bibiano Serrano y de Cs Fernando Baselga han coincidido en mostrar su rechazo al proyecto de vertedero en Salvatierra y han aconsejado a la plataforma no bajar la guardia.

Así, Serrano ha mostrado su satisfacción por el hecho de que la plataforma, con su "presión social", haya sido capaz de paralizar al menos de momento la instalación del macrovertedero.

Por ello, Serrano ha incidido en que se ha ganado una batalla y ya se verá cómo acaba la guerra, toda vez que se está en víspera de unas elecciones y, en su opinión, la Junta "ha puesto sordina" ante los comicios.

Asimismo, ha reafirmado el apoyo del PP para que esta "barbaridad" no se lleve a efecto en Salvatierra, además de invitar a la plataforma a seguir trabajando como lo han hecho, ya que dicha iniciativa va a dar "muchas tardes de gloria".

En cuanto a Cs, Fernando Baselga ha recalcado que la sociedad promotora del vertedero se constituyó con un capital de 3.000 euros, el mínimo, por lo que ha considerado que era un "señuelo" y detrás habrían personas con más dinero que no quieren dar la cara.

Además, Baselga ha aseverado que la construcción de una instalación de este tipo sería un "sacrilegio en toda regla" y se ha preguntado por qué pasaría con la población de la zona, en su mayoría envejecida, y también por el entorno medioambiental.

También se ha mostrado partidario de que estos proyectos sean asumidos por la iniciativa pública, ya que sería la única que controlaría los residuos, además de invitar a la administración a ser un "poco más inteligente", ya que no se pueden instalar proyectos así en los pueblos que están siendo abandonados por sus ciudadanos al no tener oportunidades.

EL PSOE ALUDE A LA SEGURIDAD JURÍDICA

Por su parte, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha mostrado su alegría por el trabajo realizado por la plataforma y por el hecho de que haya seguridad jurídica en la región para los expedientes que se presentan y para que las partes puedan defender sus "legítimos intereses".

También, y respecto al Plan Integral de Residuos de Extremadura ha considerado positivo que las administraciones sean receptivas en cuanto a las alegaciones presentadas, que pretenden una "mejora sustancial" del mismo.

De la misma forma, Labrador ha manifestado que a su grupo le gusta el PIREX y se ha mostrado convencido de que las alegaciones presentadas mejorarán el texto.

Finalmente, en su último turno, la miembro de la dirección de la Plataforma Salva Tu Tierra ha agradecido a los grupos que claramente se han posicionado en el no al macrovertedero y ha manifestado que quiere que todos recojan en sus programas electorales su oposición a un proyecto así en cualquier lugar de Extremadura, ya que no es necesario, además de asegurar que "no va a parar". "Si esto no se para nos veremos en Europa".