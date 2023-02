Unidas critica la expropiación de terrenos para el proyecto Elysium City

Ep.

El diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea Joaquín Macías ha criticado que la Junta entre a "expropiar" terrenos para "ayudar" a empresas privadas en el caso del proyecto Elysium City de Castiblanco (Badajoz) mientras, por ejemplo, actúa a su juicio de forma "timorata" en cuestiones como el apoyo a la vivienda.

Sobre la expropiación de 220 hectáreas de terrenos por parte de la Junta para el citado proyecto, Macías ha incidido en que "no deja de ser un proyecto de una empresa privada", y ha añadido que por ello "no" se entiende "cómo la Junta puede entrar a expropiar terrenos para ayudar a empresas privadas a instalar su negocio" y "en materia de vivienda el PSOE actúa de manera timorata y no se atreve a tocarle un pelo a los propietarios" en la región.

De este modo, en rueda de prensa este martes en Mérida tras la Junta de Portavoces de la Asamblea, ha considerado que la Vivienda es "una de las asignaturas pendientes" del Ejecutivo regional del PSOE durante esta legislatura, como se demuestra a su juicio con que impulse ahora, "a las puertas de las elecciones", una modificación de la Ley de Vivienda que "llega muy tarde".

Al respecto, Joaquín Macías cree que dicha modificación supone un anuncio "totalmente electoralista", toda vez que debería haberse impulsado "antes" al estar recogida su implementación "hace cuatro años".

Ha criticado, por ello, que la Junta impulse dicha modificación de la Ley de Vivienda regional "justo a las puertas de la suspensión de la actividad parlamentaria, antes de las elecciones", ya que supone a su juicio "una tomadura de pelo" con una cuestión "tan importante" como la vivienda, especialmente para la gente joven.

"Es una medida que debería haberse tomado con más antelación y de una manera más contundente", ha considerado.

TERREMOTO

Por otra parte, el diputado de Unidas por Extremadura también ha transmitido la "solidaridad" de su grupo con el pueblo turco y sirio tras el terremoto en dicha zona, y ha defendido que lo ocurrido requiere de "toda la ayuda y compromiso como ciudadanos y como país".

En este punto, ante la "auténtica tragedia" que supone lo ocurrido en Turquía y Siria, ha subrayado que es "necesario" que la Unión Europea "responda con rapidez, con solidaridad y con compromiso".