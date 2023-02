Alcalde de Badajoz: El descuento en el transporte urbano es una medida "cortoplacista"

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha sostenido que el descuento del precio del transporte urbano es una medida "cortoplacista" que "no resuelve nada"; y se ha puesto a "disposición" del Gobierno para trabajar en una fórmula "conjunta y definitiva" sobre el transporte público, pero "obviamente" con ayuda del Ejecutivo central.

De este modo, ha planteado que si se quiere apostar "verdaderamente" por el transporte público, y él mismo está "completamente de acuerdo con esa apuesta, que se haga "estructural y definitivo", a la vez que ha sostenido que "no tiene sentido" que se planteen medidas "cortoplacistas, de seis meses, que no van a solucionar nada", pero sí que pueden provocar "un agujero enorme" en las entidades locales, tras lo que ha respetado a aquellas que han decidido hacer "ese esfuerzo", pero también tienen que respetar aquellas que no lo hacen, como Badajoz.

Ante ello, ha recordado que en el pleno de este lunes cuando se abordó este mismo asunto "se intentó introducir" un debate "comparativo" sobre las ciudades de Extremadura y se citó la ciudad de Mérida, al hilo de lo cual ha aseverado que Badajoz no tiene zona azul o no ha subido la tasa de basura porque no la tiene, como tampoco ha subido las tarifas del autobús, las del agua, ni "ningún tipo de tarifa, como se ha hecho a lo largo de estos tres años pasados en Mérida".

"Si comparamos, comparamos todo, o si no no podemos comparar porque las circunstancias son diferentes", ha dicho, junto con que en Badajoz los multibilletes con descuento para aquellos colectivos más desfavorecidos, estudiantes o pensionistas están en 40 céntimos el billete, por lo que es una cuantía "suficientemente baja" como para que se pueda prestar un servicio "público competitivo" y "en condiciones inmejorables" porque la flota de autobuses urbanos de la capital pacense es "incomparablemente mejor" que cualquiera del entorno más cercano.

Así, en relación a la moción propuesta por el PSOE y aprobada este lunes en el pleno para que se aporte por el ayuntamiento la cantidad necesaria para la gratuidad del transporte urbano, y a preguntas de los periodistas por si va a aplicar en la ciudad el descuento que propone el Gobierno, ha reiterado que han decidido "no ir a esa rebaja temporal, y que no deja de ser un parche", y ha recordado que ya dijo en la sesión plenaria que "los parches de seis meses no sirven a nadie", que es una "gran campaña de publicidad" y que en el equipo de gobierno "no están en eso".

Asimismo, ha planteado que el ayuntamiento hace un "esfuerzo enorme" en aras de que las tarifas del autobús urbano sean "prácticamente las más baratas" entre las capitales de provincia del país, casi un 20 por ciento "más barato de media" que el conjunto del transporte público de España, a la vez que ha sostenido que cualquier medida de este tipo puede llegar a poner "en riesgo" el equilibrio financiero de la concesión, "teniendo en cuenta el incremento enorme" que se ha tenido en estos dos últimos años.

De este modo, ha puntualizado que "por responsabilidad no" lo pueden hacer y que "a día de hoy no" se pueden permitir aplicar la referida medida. "Ojalá en el futuro el Gobierno, ese compromiso que tiene ahora para seis meses, curiosamente coincidiendo con una cita electoral, pues lo haga de manera definitiva", ha agregado, junto con que "ya ahí el ayuntamiento estará".

Y es que, según Gragera, la moción es un "posicionamiento político" y "lo único" que se propuso por parte del PSOE era instar al Ayuntamiento de Badajoz, por lo que desde el equipo de gobierno se ven "instados a ello", pero es quien toma la decisión y entiende que es un "parche" que va en "perjuicio" del equilibrio financiero de una concesionaria que ya está acumulando un déficit "enorme" como consecuencia, entre otras cosas, de las mejoras y de la ampliación de la prestación de servicios como el bus a la demanda.