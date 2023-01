PSOE critica que Gragera busque privatizar el servicio de Fundación Municipal de Deportes

Así, lo ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, añadiendo que, en relación a la FMD, el PSOE se ha opuesto a que el PP liquide 14 plazas de trabajadores de dicha fundación.

A este respecto, el concejal socialista, Luis Tirado, ha manifestado que la falta de personal en la Fundación Municipal de Deportes, que ha venido criticando el PSOE, "la ha admitido ya el equipo de gobierno y lo han hecho de la peor forma posible", con una junta rectora extraordinaria y urgente en la que se les ha presentado la privatización de "parte" de la FMD.

En esa junta rectora, ha explicado, se ha propuesto una amortización de 14 plazas de funcionarios trabajadores de la FMD con la intencionalidad de sacar una licitación y externalizar, "privatizando esos servicios ahora del funcionariado".

En este sentido, Tirado ha criticado que no se hayan sacado esas plazas a concurso público, y que este ha sido unos de los "grandes inconvenientes" para que muchas instalaciones desde hace meses no se hayan podido abrir.

Así, "la única solución que ha encontrado este equipo de gobierno, tarde, mal y por la puerta de atrás es privatizar el servicio" y "amortizar unas plazas que han podido salir del presupuesto y que hubieran dado estabilidad a los trabajadores y no han querido", ha sostenido.

El PSOE está en contra de esta manera de proceder y antes del pleno del lunes les piden que saquen este punto del orden del día, como también prevé que, de esta manera, la calidad laboral "será peor a partir de ese momento".

"DEJAR MORIR EL SERVICIO HASTA QUE LO PRIVATIZAMOS"

Para Ricardo Cabezas, esto es "un suma y sigue en las carencias a las que está abocada la FMD" y "al alcalde tránsfuga le ha faltado tiempo para hacer suyo el modus operandi del Partido Popular: dejar morir el servicio hasta que lo privatizamos".

En este sentido, ha remachado que defienden la colaboración público-privada "pero con límites", y que teme que en estos tres meses finales de mandato, "primando la ley del mínimo esfuerzo", van a privatizar "todo lo que se pueda y más", según indica el PSOE en nota de prensa.

También considera una "barbaridad" lo que va a ocurrir en la FMD, junto con que lo siguiente será la privatización del servicio de la grúa municipal, a tenor de lo cual los socialistas "harán lo que puedan para que esto no ocurra" y esperan que la privatización "parcial" de la FMD no vaya a pleno.

Del mismo modo, no entienden que se amorticen esas plazas estando presupuestadas y que se nieguen a sacarlas a concurso, y piden a Gragera, que tachan como "señor Tránsfuga" que diga cuál es su "verdadero objetivo", "si trabajar para él mismo o para la ciudad".

A este respecto, Cabezas ha valorado que esta privatización repercutirá en un menor salario para los trabajadores y peores condiciones laborales, y ha asegurado que esto no puede ser "el cambio tranquilo" que "preconizaba" el actual alcalde "tránsfuga" y que "llegados a este punto carece de toda credibilidad".

Finalmente, Luis Tirado ha expuesto que ya la FMD no es "ni joya ni corona" como aseguraba un anterior alcalde, y ha señalado que "todo el mundo coincide en que, como poco, la gestión es claramente mejorable", así como que no hay entidad deportiva que no esté sufriendo por esta "mala" gestión, cuyo "mérito" debe asociarse al concejal de Deportes.

En estas circunstancias, Tirado ha reivindicado el trabajo "colaborativo y honesto" del PSOE con el fin de promocionar el deporte en la ciudad, pero también reconoce que, con el anterior edil del PP, Miguel Ángel Rodríguez de la Calle, era "más fácil" entenderse y que, "por esa desatención general", los clubes creen que se ha dado "un paso atrás" en esta legislatura.

"Una situación hostil que ha perjudicado en general a todos los deportistas y equipos", concluye el Grupo Socialista, que no espera "ningún cambio real" pues "el alcalde tránsfuga cuando era de Cs pasaba por alto el malestar en la FMD, y ahora con más razón al ser de las mismas siglas políticas que el concejal de Deportes".