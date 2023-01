DOE publica declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto Elysium City

Ep

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes, día 9, la declaración de impacto ambiental favorable para el proyecto de gran instalación de ocio Elysium City en Castilblanco.



La declaración favorable es adoptada en virtud del estudio de impacto ambiental y los informes incluidos en el expediente, así como de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de Extremadura y demás legislación aplicable.



De este modo, según lo publicado en el DOE, y recogido por Europa Press, "no es previsible que la realización del proyecto produzca efectos significativos en el medio ambiente siempre que se cumplan las condiciones y medidas preventivas, correctoras y compensatorias recogidas en la declaración de impacto ambiental y en la documentación ambiental presentada por el promotor siempre que no entren en contradicción con las anteriores".



Así, la declaración de impacto ambiental se emite sólo a efectos ambientales y en virtud de la legislación específica vigente, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos o autorizaciones legales o reglamentariamente exigidas que, en todo caso, habrán de cumplir.



También, según lo publicado en el DOE, el promotor podrá incluir modificaciones del proyecto conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Asimismo, la declaración de impacto ambiental no podrá ser objeto de recurso, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.



Igualmente, la declaración de impacto ambiental del proyecto o actividad perderá su vigencia y cesará en la producción de sus efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Extremadura, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.