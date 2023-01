PP de Badajoz pide a la Junta que habilite "sin dilación" los permisos de quema

A este respecto, ha lamentado que explotaciones agroganaderas y particulares tengan que verse "obligados" a esperar a la "vuelta de las vacaciones" de los cargos de la Junta de Extremadura para poder tener permiso para quemar restos vegetales, tal y como establece la ley que entró en vigor el pasado 2 de enero de este nuevo año.

Son varios los alcaldes del PP, como los de Esparragosa de Lares y Valencia del Mombuey, los que han intentado gestionar estos permisos para sus vecinos, ante lo cual se han encontrado con que la web y los servicios públicos necesarios para esta gestión aún no están habilitados por parte de la Junta de Extremadura.

Así, "no solo no se ha previsto en fecha y forma que se puedan solicitar los permisos pertinentes para esta quema, sino que puestos en contacto con la propia Junta la respuesta ha sido que hasta que el director general del área no se incorpore de sus vacaciones no se podrá hacer nada".

Para el Partido Popular, es "lamentable" que "una vez más" sean los extremeños, los ganaderos, agricultores y sociedad en general, "quienes paguen las consecuencias de las nefastas negligencias de la falta de previsión y nulo interés de la Junta, con Vara a la cabeza, en gestionar eficazmente las necesidades de Extremadura".

"Un retraso como este no está justificado bajo ningún concepto, puesto que esta es la época más adecuada para la quema de restos vegetales, dado que estamos en época de bajo riesgo de incendios", ha recordado.

Además, añade que las explotaciones agroganaderas no necesitan "ningún palo en la rueda ni ningún obstáculo más" en su sostenibilidad y desarrollo que añadir al "alto precio" de carburantes, electricidad y piensos, entre otras "dificultades" que atraviesa el campo y que "al PSOE de Vara parecen no importarle".

Del mismo modo, ha considerado que si el problema de la Junta es que tiene que "ajustar" su propia Orden para facilitar la quema de restos vegetales a la enmienda aprobada en el Congreso, a propuesta de sus compañeros de siglas del PSOE, deberían haber previsto estas circunstancias "y no marcharse de vacaciones sin poner los medios para que se pudiera acceder y obtener el permiso sin retrasos injustificados".

Finalmente, los 'populares' exigen a la Junta que habilite "lo antes posible, sin más dilación", la web y los servicios necesarios para conceder los permisos de quema de restos vegetales, dado que "el campo extremeño no tiene días libres y no merece que se menosprecie su importancia en la economía regional".

Y, ha concluido que "el sector agroganadero debería ser una prioridad para la Junta, que solo debería marcharse de vacaciones cuando tuviera atendidas las necesidades de los extremeños, no antes".