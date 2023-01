Gragera subraya el "absoluto respeto" con el que está hecha la carroza de la caza

Ep

Así, lo ha subrayado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, sobre la carroza protagonizada por la actividad cinegética de la Cabalgata de Reyes.



Al mismo tiempo y a preguntas de los periodistas por esta carroza presidida por Diana, diosa de la caza y la naturaleza salvaje, junto a la que desfilarán una treintena de niños disfrazados para la ocasión además de un pasacalle conformado por unos 40 cazadores, Gragera ha considerado que está hecha que "desde el absoluto respeto" y "sin mostrar ningún tipo de imagen que pueda herir la sensibilidad de nadie".



Cabe recordar que la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) desfilará este jueves, día 5, por las calles de Badajoz con la primera carroza protagonizada por la actividad cinegética en una cabalgata de Reyes en España.



En relación a esta carroza que está generando polémica por su contenido, el regidor de la capital pacense ha explicado que han tratado de que sea un contenido "de respeto por la naturaleza" y por una actividad, como es la cinegética, que es "importantísima" en la ciudad de Badajoz y "por supuesto" también en Extremadura y en el conjunto de España.



De esta manera, "desde el absoluto respeto a todas las opiniones y al final desde la sensibilidad que también el ayuntamiento tiene" cree que es una carroza que cumple con los requisitos de la propia Cabalgata, "que es muy respetuosa con todas esas sensibilidades", al hilo de lo cual ha indicado que una vez que una federación deportiva les pide poder participar en dicho desfile por parte del consistorio "no ha habido ningún problema".



Sobre la presencia de 40 cazadores en la comitiva de la carroza, ha remachado que "no son delincuentes", ni "son gente que esté haciendo algo ilegal, ni algo prohibido, ni algo que deba ser ocultado", al tiempo que ha planteado que es una actividad "legal" e "importante" para la economía de Extremadura y de la ciudad de Badajoz y ha dicho que están "agradecidos" de que quieran también participar en esta Cabalgata de Reyes.



UNA TRADICIÓN FAMILIAR



En este punto y en relación a la caza, Gragera ha destacado igualmente que también es una tradición, además de una tradición familiar y que pasa de padres a hijos, y que "a pesar de todo esto" insiste en que esa carroza está hecha, cree, "desde el absoluto respeto, sin mostrar ningún tipo de imagen que pueda herir la sensibilidad de nadie".



"Por tanto", espera que la gente, "sino está de acuerdo, pues al menos la respete, y sobre todo disfrute de esta Cabalgata en la que seguro no va a haber solo 40 cazadores, sino que seguramente va a haber cientos e incluso miles de cazadores, ya sea participando en la cabalgata o viéndola", ha continuado, para remachar, cuestionado por si es consciente de que Badajoz podría destacar y ser noticia con motivo de dicha carroza, que se destacará "seguramente porque la Cabalgata va a ser un éxito".



Y es que, para el alcalde, "si alguien quiere utilizar esto como bandera política o como arma arrojadiza" ve que "puede que estén en su derecho", pero "desde luego" no lo comparte. "Al final actividades hay de muchos tipos y esta es estrictamente legal e insisto, además, importante para Extremadura y para la ciudad de Badajoz", ha insistido.



Por último y preguntado por la llegada de los Reyes Magos en tren a la estación de Renfe y si la ciudad podría ser noticia también por que lleguen con retraso, Ignacio Gragera ha replicado que los Reyes "siempre llegan en hora" y que "lo demostró" el Rey Felipe VI, cuando inauguró el pasado mes de julio el tramo Plasencia-Badajoz de la línea de alta velocidad en Extremadura, a tenor del cual ha considerado que "fue casi que el único tren que llegó en hora el que trajo a Su Majestad el Rey en su día".



Mientras y sobre los Reyes Magos de Oriente ha dicho que, "aunque vengan de lejos", "también llegarán en hora seguramente porque no le pueden fallar a los niños".



El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de su presencia en el reparto de Roscón de Reyes en el Paseo de San Francisco.