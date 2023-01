El Ayuntamiento Badajoz trabaja para que el Casco Antiguo sea Zona de Bajas Emisiones

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha considerado que desde el ayuntamiento se están poniendo "los mimbres" y trabajando en las infraestructuras necesarias para que el Casco Antiguo de la ciudad sea Zona de Bajas Emisiones (ZBE), sobre cuya entrada en vigor a partir de este 1 de enero ha señalado que podría tener lugar a lo largo de 2023.

Gragera ha barajado que será a lo largo de 2023 cuando se pueda contar con una ZBE en Badajoz y que tienen en marcha los proyectos y las medidas para convertirla, tales como la transformación en plataforma única del Casco Antiguo, la creación de carriles bici o seguir implementando una flota de autobuses 100 por cien eléctrica.

Así, ha considerado que están poniendo "los mimbres" y las infraestructuras necesarias para poder hacer esa Zona de Bajas Emisiones, aunque "en unos plazos que resultan prácticamente imposibles de cumplir para las ciudades y para las capitales de este tamaño" que, "por desgracia", cree que van a provocar, "en un inicio sobre todo", "grandes cambios y trastornos".

"Pero hacia ahí vamos, vamos a cumplirlo, vamos a acotarlo, será en el entorno del Casco Antiguo que es la zona en la que podemos actuar e intervenir de mejor manera", ha remarcado, para señalar que "obviamente" para realizar estas zonas tienen primero que implementar la infraestructura necesaria, y que están trabajando en este sentido.

En este punto, se ha referido a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a que desde la misma y ya desde este verano se ha pedido una moratoria para que se amplíen los plazos de entrada en vigor, algo que "no ha sido posible" aunque no obstante van a seguir trabajando al respecto cuando, como ha advertido, "no es fácil" cambiar la fisonomía de una parte de las ciudades en un espacio de tiempo "bastante corto sin haber habido moratorias".

En concreto, una de estas infraestructuras son los aparcamientos "disuasorios" en aras de no tener que acceder al Casco Antiguo, en coche, sobre lo cual Ignacio Gragera ha recordado que en el Plan de Impulso se contemplan dos.

Se trata del parking de Entrepuentes y, una vez que terminen los trabajos de construcción de las torres que faltan en el entorno de la calle Prim, se podrá retomar un proyecto consistente en un aparcamiento que se ha intentando que obtuviera financiación europea. Esto último no se ha conseguido, pero ese proyecto se mantiene, ha agregado.

El alcalde ha destacado de igual modo que lo que sí van a hacer es "sobre todo" transformar la fisonomía del Casco Antiguo para dar prioridad peatonal, lo cual "no significa peatonalización", y ha reiterado que el objetivo es ir hacia una prioridad peatonal en todas las calles en las que van a actuar e intervenir de la red del Casco Antiguo, y también generar una movilidad sostenible, tanto a través de la renovación de autobuses 100 por cien eléctricos como de la implementación de un carril bici.

Un carril bici, ha continuado, que permita a los pacenses una movilidad "diferente" y poder abandonar el vehículo y utilizar esa red de carril bici para desplazarse por la ciudad.

Finalmente y en relación a qué pasará en el caso de los vecinos del Casco Antiguo que no tengan coches eléctricos o híbridos, Gragera ha avanzado que en principio las restricciones todavía no las van a implementar y que se tiene un plazo de tiempo porque es a lo largo de 2023, como también ha sostenido que las restricciones dentro del casco para la ciudad de Badajoz entiende que no deben afectarles.

"No debemos ir hacia eso, sino simplemente a intentar mejorar la movilidad en el interior, y por tanto a tener una prioridad peatonal para bajar las emisiones", ha recalcado, para incidir en que el objetivo de esta medida de implantación de ZBE es bajar las emisiones, "independientemente de cómo lo consigamos", y en que esas restricciones en principio no se plantean, "siempre y cuando consigamos efectivamente conseguir una movilidad diferente a la que todavía a día de hoy tenemos".