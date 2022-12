2,5 millones para obras urbanización de El Campillo de Badajoz a partir 9 enero

Ep

Las obras de urbanización de El Campillo de Badajoz comenzarán el 9 de enero con una inversión de 2,5 millones, según ha anunciado este viernes el alcalde, Ignacio Gragera, que ha explicado que van a iniciar la obra con los viales y los sistemas generales, de abastecimiento o saneamiento, además de toda la red necesaria para poder tener terminados estos trabajos de urbanización previos a la construcción, en una fase posterior, de 35 viviendas cercanas a la torre de Espantaperros.



Ante ello, y "después de tantos años de espera", supone un "hito", "un logro y un objetivo conseguido", a tenor del cual ha recordado que El Campillo ha sido una "promesa que se ha ido realizando durante mucho tiempo y que ha sufrido múltiples problemas y múltiples vicisitudes", pero ha añadido que el 9 de enero empezará esta obra con una duración de 10 meses y se podrá seguir transformando el Casco Antiguo "tal y como queremos".



En su balance del año 2022, Gragera se ha referido a proyectos "propios" del Ayuntamiento de Badajoz y ha apuntado que en la mañana de este viernes se tiene previsto firmar la operación de préstamo a largo plazo que permita financiar el Plan de Impulso con la adjudicataria del contrato, que es Unicaja, tras lo que ha destacado que de cara a 2023 se contará con la financiación y con proyectos como la nueva pista de BMX por un millón de euros, dos millones para el parque de El Pico, así como nuevos aparcamientos o el conventual de la calle San Juan y Bravo Murillo con 5 millones.



De este modo y tras esta firma, a partir de enero va a poder iniciar y ejecutar este plan, ha destacado, como también ha recordado sobre los proyectos ejecutados y en marcha que en el último pleno se aprobó una modificación presupuestaria para iniciar el proyecto del centro sociovecinal de Suerte de Saavedra, en el que ha habido una ampliación del presupuesto hasta los 2 millones y que van intentar iniciar "a la mayor brevedad" y "verá luz" durante 2023, como también están ejecutándose 700.000 euros para el parque periurbano de Las Vaguadas.



También se ha referido a la inversión en el Casco Antiguo y la ciudad para la renovación de acerados y de asfaltado o para implementar cámaras en el centro histórico, o al inicio de las obras de plataforma única que empezarán en enero, y que continuarán con actuaciones de accesibilidad, a la vez que ha defendido que se ha actuado en todas las barriadas y ha rechazado el discurso de la oposición de que el ayuntamiento "solamente" actúa en determinados barrios.



Sobre las obras en marcha, Gragera ha citado la de los alrededores de Puerta Palma y la Plaza Reyes Católicos que espera concluya a principios de año para iniciar y acometer posteriormente las obras que transformarán la avenida Juan Carlos I; así como las más de 600 plazas nuevas de aparcamiento generadas en zonas como Valdepasillas o el polígono industrial El Nevero a las que ha añadido los dos nuevos parking previstos dentro del Plan de Impulso, en concreto en Entrepuentes y Valdepasillas en aras de dar respuesta a las necesidades de los vecinos a la hora de aparcar.



PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO, EL CARNAVAL



En materia de patrimonio histórico y turismo, el alcalde ha destacado la mejora del hornabeque, el programa Eurobird de turismo ornitológico y la promoción de Badajoz como destino turístico, una ciudad que ha estrenado en este 2022 la declaración de su Carnaval como Fiesta de Interés Internacional y que "en pocos días" promocionarán en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid una ciudad que se ha visto beneficiada por un "auge enorme" de visitantes durante este 2022.



También relacionado con el turismo y con el deporte, de cara a 2023 ha remarcado la prueba Baja TT Dehesa Extremadura, cuyo inicio se sitúa en Badajoz y que se disputa por toda la provincia y será puntuable de cara al Campeonato del Mundo, como también ha destacado de este 2022 que ha sido el año de recuperación de todos los eventos tras la pandemia.



Por otro lado, ha resaltado en materia de eficiencia que el 100 por cien del alumbrado público en la ciudad y sus pedanías es LED, que en 2022 se han seguido adquiriendo autobuses eléctricos, algo que se va a seguir haciendo con la adjudicación de ocho nuevos vehículos, y que se va a iniciar en enero los 12 kilómetros de carril bici que harán que sea un municipio "más fácil y más accesible" para ir en este medio de transporte.



Ha recordado también las bonificaciones en el IBI y el ICIO en la instalación de placas fotovoltaicas con vistas a 2024 pero para quienes hagan inversiones en este sentido en 2022 y 2023, mientras que en otro momento de su intervención se ha referido a los "grandes proyectos" que están en marcha como el Corredor Verde que ya está ejecutado al 60 por ciento y que espera termine en mayo, o la renovación de la red de saneamiento que ya se ha iniciado en San Roque, además de actuar después de Navidad en otras zonas del centro o María Auxiliadora.



Según Gragera, Badajoz es una ciudad en crecimiento económico y, como ha puntualizado, la segunda de España con los impuestos más bajos, que hace que la gente pueda tener el dinero en su "bolsillo", y este 2022 se ha convertido en la cuarta de España en libertad económica, convirtiéndose en un "referente" en este sentido, algo que "no es fácil" desde Extremadura por la fiscalidad que se tiene a nivel regional y nacional.



GENERAR CONFIANZA



De cara a 2023, el alcalde de Badajoz ha avanzado que desde el equipo de gobierno se centrarán en dar respuesta a las necesidades de los vecinos y en la puesta en marcha del Plan de Impulso y poder materializar esos proyectos que "ahora están sobre el papel", además de generar "la confianza" en los vecinos, en clave electoral ante los comicios de mayo, para que renueven dicha "confianza" en los que están en la responsabilidad de gobierno del ayuntamiento y que, entre todos, puedan seguir transformando la ciudad.



Interpelado por proyectos parados como la piscina de la margen derecha, ha comparado su situación con la de la Residencia de mayores de La Granadilla debido a que "hay empresas con dificultades y obras que no continúan porque hay empresas con dificultades" y ha reiterado que pasa a todas las administraciones y que, en el caso de la piscina, se trabaja para que la otra empresa de la UTE encargada de esta obra pueda continuar con los trabajos.



A preguntas también por la situación del ayuntamiento desde el punto de vista político o las reivindicaciones de la Policía Local o de los trabajadores municipales, Ignacio Gragera ha admitido que durante unos meses ha habido "movimiento", pero que el "compromiso" del equipo de gobierno ha hecho que la situación esté "ahora más normalizada" y trabajar, de manera "más callada" y "mucho más efectiva", con las organizaciones sindicales para dar respuesta a las reivindicaciones de los trabajadores municipales.



Finalmente y sobre su cambio de partido de Ciudadanos al Partido Popular, del que será cabeza de lista a la Alcaldía en las elecciones de 2023, Ignacio Gragera ha remarcado que "son decisiones que se toman" y que "siempre" ha tenido "claro" que todos están "en lo mismo", en pensar en la ciudad y en intentar "armar" un proyecto político "bueno" para Badajoz, tras lo que ha reconocido que "nunca" ha tenido un problema ni una discusión en el plano ideológico en cuanto a las medidas que se han implementado en el ayuntamiento "con ningún compañero" y "a veces tampoco con la oposición".



Sobre la decisión "más complicada" que ha tenido que tomar como alcalde, ha concluido que el cese de la que fuera concejala del PP y delegada de competencias como Policía Local, María José Solana, "ha sido lo más complicado".



Así ha dicho que "no es una decisión fácil de tomar" pero "a veces también uno está aquí para tomar decisiones que no son sencillas" y en ese sentido se tomó, aunque "no fue cómodo ni agradable para nadie".