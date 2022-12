PSOE Badajoz ve "error" no rebajar bus urbano y cree que no hay motivo para no aplicarlo

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz considera "un error" no rebajar el bus urbano, a la vez que ha asegurado que no rebajarlo es una decisión "poco sostenible" e "inmadura" y que "no hay ningún motivo" para no aplicar la medida, tal y como hacen la mayoría de las ciudades.

Los socialistas han valorado que "el equipo de gobierno de la derecha municipal se mueve por impulsos" y "lo que era una buena idea en septiembre, ahora le parece mala", recalcando que es "evidente" que no quieren ayudar a las familias pacenses poniendo "una parte minoritaria" de la rebaja del 50 por ciento en el precio de los billetes.

Cabe recordar que, el pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó el pasado 1 de septiembre una modificación de las tarifas vigentes del Servicio colectivo de transporte urbano del consistorio de la capital pacense, mediante el establecimiento de la reducción del 30 por ciento de los bonos de transporte que entraba en vigor ese jueves, día 1, durante cuatro meses hasta el 31 de diciembre en base al Real Decreto Ley y a la orden ministerial emitida por el Ministerio de Transportes.

Ante ello y el hecho de que el Ayuntamiento de Badajoz se plantee no acogerse a las nuevas ayudas del Gobierno central respecto a la prórroga del descuento del precio de este tipo de transporte, el PSOE también ha valorado que "la negativa es un error de mayor calado" pues en el PP municipal "no tienen ni criterio ni ideas sobre transporte urbano", dado que "su dependencia es total" de la empresa que gestiona el mismo.

De este modo, "esta medida les ha pillado en 'blanco'" y "se han precipitado en la negativa, que no ha tenido reflexión y denota una inmadurez en el criterio impropia de unos gestores". "Deben saber que no todo el mundo cobra los 4.204 euros de los concejales del PP", ha señalado, junto con que por eso no entienden que estos se opongan a utilizar los ahorros municipales para reducir un coste que pagan las familias".

El Grupo Socialista ha remarcado del mismo modo que los concejales del PP no tienen control del déficit y que las auditorías "han demostrado que no saben lo que pagan", y que tampoco "resulta creíble" que el consistorio pacense tenga dificultades para asumir la carga financiera hasta que llegue el pago del Estado a la subvención.

Así, ha explicado que "lo que está más que demostrado es que el gasto del bus urbano es cada vez mayor, y que falta más de un millón de viajeros para recuperar los usuarios de antes de la pandemia y así el déficit se agranda y el equilibrio financiero por el que tiene que responder el ayuntamiento ante la adjudicataria está desbocado".

Para el PSOE, "ante este desequilibrio palmario nadie del PP ni de la propia empresa toma medida alguna al respecto, lo único que hace el ayuntamiento es pagar lo que le pasan" y, "resulta sorprendente" que no haya un análisis por la baja ocupación de líneas en amplias bandas horarias donde el nivel de viajeros ronda el 10 por ciento.

Finalmente, los socialistas "tienen claro" que, si el Estado pagara el 50 por ciento y "nada" el ayuntamiento, "el PP hubiera cambiado de opinión", a tenor de lo cual se han quejado de que estos "ni hagan, ni dejen hacer, ni hagan propuesta alguna".