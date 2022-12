PP cuenta con más de 100 candidaturas cerradas en provincia Badajoz ante elecciones 2023

Ep

El Partido Popular cuenta con más de un centenar de candidaturas cerradas en diferentes municipios de la provincia de Badajoz de cara a las elecciones de mayo de 2023.



Así lo ha señalado el presidente provincial del PP de Badajoz, Manuel Naharro, resaltando que el partido "está en marcha" para los próximos comicios y, sobre el citado centenar de candidaturas, que se trata de un proceso de "puertas abiertas a la sociedad" y se les está acercando "mucha" gente al partido procedente de la sociedad civil y que no han tenido vinculación con la política en otras ocasiones.



No obstante, "esta vez sí quieren dar el paso adelante para conseguir el cambio" en sus municipios, así como en la Diputación de Badajoz y en la Junta de Extremadura, subrayando que van a seguir con ese trabajo en los próximos meses y que ya han comenzado, pero acelerarán "el paso", respecto a la presentación de candidatos en "todos y cada uno" de los municipios de la provincia de Badajoz.



Según Naharro, "lo haremos con la esperanza de poderle ofrecer a los ciudadanos extremeños una nueva forma de gobernar, una nueva forma de hacer las cosas y que le mejore su día a día a todos y cada uno de los vecinos".



EL CANDIDATO EN BADAJOZ CIUDAD



Sobre la designación como candidato del PP a la Alcaldía de Badajoz del actual regidor de la ciudad, Ignacio Gragera, tras abandonar las filas de Cs, Manuel Naharro ha negado que le hayan "enmendado la plana" y ha agregado en relación al coordinador local del PP, Antonio Cavacasillas, que el PP provincial "no tenía ningún candidato" puesto que no los elige en el caso de las ciudades capitales de provincia.



Además, ha añadido que Cavacasillas era el coordinador local y la persona que estaba trabajando y sigue haciéndolo en el PP a nivel local, ante lo cual ha matizado que cuando accedió a la dirección provincial no había una estructura del partido en la ciudad de Badajoz y estaba "desaparecida", por lo que era "necesario" una persona que se hiciera cargo "de reforzar o de crear en muchos casos" esa estructura, de ahí que se haya creado un partido local con más de 200 personas que se van a dedicar al comité sectorial, las presidencias o las juntas de barrios.



Del mismo modo, se ha mostrado "contento" con la incorporación de Gragera a la candidatura del PP de Badajoz, puesto que hará que sea "una candidatura ganadora", al hilo de lo cual ha reafirmado que ya ha dicho en anteriores ocasiones que la capital pacense "necesita estabilidad" y "no necesita gobiernos de tres y cuatro partidos, porque eso genera una inestabilidad que la pagan los ciudadanos de la ciudad".



De esta manera, al sumarse Ignacio Gragera como cabeza de lista cree que van a luchar y conseguir una mayoría absoluta en Badajoz, que permitirá "tener un gobierno estable en los próximos cuatro años, que ya se echa en falta después de las dos últimas legislaturas".



Y es que, en relación a que Cavacasillas se postulase como candidato a la Alcaldía del PP, Naharro ha dicho que era su "propuesta hace un año y medio", pero que "las circunstancias han cambiado y se ha abierto esta oportunidad", que cree que es "lo mejor para la ciudad", como también ha remarcado que se ha hecho "de la mano" de Cavacasillas, de él mismo y de las direcciones provincial y regional y con la dirección nacional, de modo que "ha sido un acuerdo de todas las partes" que cree que "va a ser beneficioso tanto para el partido como para la ciudad".



Así, no se siente "cuestionado" porque ha sido "parte de todo este proceso", que "no se ha hecho a espaldas de la dirección provincial", y ha incidido en que "al contrario" con la nueva dirección regional se siente "reforzado" porque cree que están trabajando "mucho", y consiguiendo "grandes cosas" y lo están haciendo "de la mano".



Bautista

Mientras, el Secretario General del PP, Abel Bautista, ha hecho un balance del 2022 que la "Extremadura oficial no podrá hacer" sino que debe hacer uno "negativo", en un año marcado por la inflación que ha afectado a las familias extremeñas.



También ha destacado de este 2022 la situación de la sanidad que "agoniza", así como la "famosa inauguración del tren de la vergüenza" en un año que "pasará a la historia" por ser el que acudió el Rey Felipe VI a inaugurar un tren que "ni era alta velocidad, ni eran altas prestaciones" y que "al final ha provocado más problemas de los que ya teníamos en el tren extremeño".

Asimismo, será un año que se recuerde por el socavón en la carretera que une Cáceres y Badajoz, "fiel reflejo de lo que es Extremadura en estos momentos".



De cara a 2023, el secretario general del PP regional ha considerado que va a ser el año "del cambio" y que "por primera vez" la región va a tener una presidenta "que va a ser capaz de plantarse en Madrid" y decirle a Alberto Núñez Feijóo, que será quien gobierne tras las elecciones generales, que "le toca a los extremeños sentarse a la mesa de negociación de los presupuestos".



Y, en relación a cambios a nivel interno, ha avanzado que están haciendo los "necesarios también para tener un partido preparado para que ese cambio pueda producirse", y que sabe que los cambios "en ocasiones generan incertidumbre", "inestabilidad" o "preocupación" en determinados sectores.

Sin embargo, ha afirmado que, para conseguir el objetivo de que se pueda producir "ese cambio" en 2023 la sociedad les está diciendo que van "por el buen camino" y los datos internos que tienen "también son muy buenos" y les indican "un vuelco electoral y un cambio de gobierno en Extremadura".