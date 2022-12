PSOE: Al "transfuguismo" de Gragera se une a una "capacidad inusitada" para el "engaño"

Ep

Así, lo ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, afirmando que, tras el anuncio la pasada semana de que el candidato 'popular' a la alcaldía de Badajoz será el actual alcalde, Ignacio Gragera, que en las pasadas elecciones se presentó por Ciudadanos, "el tranfuguismo por el que ha optado" se une "a una capacidad inusitada de Gragera para el engaño".

Además, ha indicado que "el transfuguismo por el que ha optado se une a una capacidad inusitada para el engaño, que junto con una honestidad en retirada, si alguna vez ha habido honestidad en este personaje, se convierten los grandes lastres a los que se enfrenta nuestra ciudad".

El portavoz socialista se ha referido a las anteriores elecciones municipal al recordar que hace cuatro años la gente no quería que siguiera gobernando el PP en la ciudad de Badajoz, y que, cuatro años después, "el PP no ha podido presentar candidato" y Gragera "se ha hecho viejo de repente, pues ya no tiene interés en combatir a la vieja política".

Para Cabezas, "el PP actuando así ha elegido la peor manera posible para reinventarse, Gragera ha querido o está intentando asegurarse los garbanzos, pero lo del PP no se justifica por ningún lado, Gragera ha absorbido al Partido Popular" y "el pez chico se ha comido al grande", a la vez que ha reconocido que a los socialistas les da "igual" quien fuera el cabeza de lista del PP: "el tránsfuga Gragera o el humillado Cavacasillas".

No obstante, "al final han optado por el tránsfuga que ha engañado al PP y a Ciudadanos, primero dividiendo a los electores que de buena fe le creyeron, y después abandonando el partido que le dio la Alcaldía, pero por detrás", ha continuado, para tildar de "evidente" que a Gragera le "da igual" el Partido Popular o Ciudadanos, "la cuestión es intentar el poder por el poder y con el engaño y la burla tratar de mantenerse".

A ello se debe sumar, ha considerado, "el ridículo tan espantoso" que ha hecho el primer teniente de alcalde y coordinador local del PP en Badajoz, Antonio Cavacasillas, y el "papelón" de los afiliados del Partido Popular y de Ciudadanos, "que están impactados y todavía estupefactos".

En su intervención, Cabezas ha remachado que está "confirmado" que Gragera "se ha regenerado" y que "ya ha terminado de hacer el cambio tranquilo", y que decía que venía para regenerar la política pero "ha sido él quien se ha regenerado".

DIJO LA VERDAD

Asimismo, ha recordado que el 30 de noviembre dijo que Gragera sería el candidato a la alcaldía por el PP, ante lo cual es "obvio" que él mismo estaba bien informado y dijo la verdad, pero que el que fuera alcalde de Ciudadanos "ayer" y "hoy alcalde no adscrito a Ciudadanos" en vez de reconocer que era "verdad" criticó a Cabezas, quien "sabía más que el 99 por ciento del PP a los que han humillado y tomado el pelo".

"Gragera dijo que me lo había sacado de la chistera, que era otra de las mías, sin embargo la absorción de Cavacasillas por parte de Gragera estaba consumada ese 30 de noviembre. A pesar de mentir, dijo de mí que era una persona sin educación ni capacidad de entendimiento, que le tenía ojeriza, que le insulto, que le falto al respeto y que suelto por mi boca cosas indignas de un portavoz municipal", ha continuado, para agregar que él mismo "por lo menos" sigue siendo portavoz de un grupo municipal, y que Gragera ya no es portavoz "de nada como alcalde no adscrito".

Y es que, para el portavoz socialista, Gragera "ha insultado a la inteligencia de todos los pacenses, le ha faltado al respeto, ha tomado el pelo a todos los periodistas, les ha mentido y todo en beneficio propio"; a la vez que le cuestionó a él mismo y le falto al respeto "inmerecidamente", sobre lo cual la rogado que le pida disculpas, "porque él como es tan caballeroso no tendrá problema para pedirme disculpas pues el 'zasca' se ha oído en todo Badajoz, bueno lo han oído hasta en Madrid la señora Arrimadas y el señor Edmundo Bal".

RUEDA DE PRENSA EN EL PP

También se ha referido Cabezas a la rueda de prensa en la que la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, anunció que Gragera sería candidato del PP a la alcaldía junto a éste y a Cavacasillas, una comparecencia que "fue una auténtica farsa" y en la que decían que era un gran día para Badajoz cuando lo era para Gragera.

En su opinión, los argumentos que se dieron fueron "pobres y peregrinos", en una rueda "inconsistente y superficial para la gravedad del tema", a la par que ha recalcado en relación a Cavacasillas y a sus declaraciones sobre que era "todo por lealtad" que "la lealtad que no es un pegamento que sirva para todo", o que cuando dijo el miércoles que era uno de sus días más felices, "sinceramente no" no lo cree, como tampoco considera que así lo vean la mayoría de electores y militantes del PP "salvo que haya cogido gusto a tragar sapos a tutiplén", que "no" cree.

Igualmente, ha hecho hincapié en relación a los concejales del PP que han pasado de "quererle romper la crisma" a Gragera "a hacerle ojitos", y en que lo que escenificaron el miércoles "no es un gesto de unión, fue un gesto de auténtica desesperación" dado que "el PP se ha puesto en manos de un auténtico mercenario" que "cerró todo con el PP estando en Ciudadanos y se lo dijo a la presidenta de Ciudadanos un minuto antes de hacerlo público", cuando "si hubiera confiando en sí mismo y en su gestión hubiera concurrido a las elecciones por Ciudadanos".

Sobre este último partido y su coordinador autonómico, David Salazar, el portavoz del Grupo Socialista ha expuesto que "el paquete de abordaje incluye al portavoz de Mérida" y que en unas declaraciones "justificaba lo hecho por Gragera de una manera que insultaba a toda la inteligencia", puesto que "dijo lo que dijo sabedor de que él le acompaña en el desembarco" y que "las tonterías dichas para argumentar el transfuguismo de Gragera valían un minuto después para él".

Sobre Salazar, ha concluido que no se va "ahora mismo" al Partido Popular por dos cuestiones, porque pierde la nómina de diputado en la Asamblea y el complemento de portavoz del Grupo Ciudadanos, matizando que "en unos meses, lo veremos en las filas del PP, y esta es la auténtica vergüenza, los que venían a regenerar la política vienen a corromperla, y esto se llama corrupción con todas las letras y en mayúsculas, corrupción política".