La feria Iberocio se celebrará en Badajoz del 26 al 30 de diciembre con varias novedades

Ep.

La feria de la infancia y la juventud de Extremadura Iberocio se celebra del 26 al 30 de diciembre en la Instalación Ferial de la ciudad (Ifeba) con novedades como un 'gran set Iberocio tik tok' con diferentes decorados para realizar los mejores 'tik tok' y subirlos al perfil de Iberocio para participar en un sorteo de diferente material tecnológico, junto a un taller de bungee fitness o un espacio 'escape room' para desarrollar un juego familiar de aventura física y mental en el que los participantes tienen que ir descubriendo pistas.

Otras novedades son 'No te pases' una fiesta sin alcohol que tendrá lugar el día 30 destinada a jóvenes de 14 a 17 años; una exposición de 12 robots gigantes, algunos de ellos de casi tres metros de altura; el teatro musical Oliver's donde se enseñarán las principales nociones de los artistas en los musicales; una zona familiar 'tecnología cero' donde se realizarán juegos populares como carrera de sacos, zancos o juegos de psicomotricidad u otra denominada 'Deportes que vuelven' orientado al ajedrez, voleibol o break dance.

Cabe destacar igualmente la ruta de senderismo intergeneracional que tendrá lugar el día 28 con un recorrido de unos 5 kilómetros para abuelos y nietos en el entorno del Guadiana y para la que es necesaria la inscripción previa, hasta un total de 300 participantes, en la web de Iberocio, cuyos detalles han sido presentados en rueda de prensa por la concejala del área, Blanca Subirán, y el director de la feria, Jesús Reyes.

Con horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas y entrada gratuita, Subirán ha destacado que este martes se celebra junta rectora con el acuerdo de imposición de precios públicos de Ifeba en el orden del día, aunque no obstante ya "tenía claro desde el principio que no se iba a cobrar en Iberocio", ante lo cual ha avanzado que como "contraprestación no obligatoria" desde Ifeba y el ayuntamiento se invita y se llama a la solidaridad a quienes acudan a donar productos a favor del Banco de Alimentos.

Asimismo y en relación a dicha entrada, Jesús Reyes ha recordado que Ifeba cuenta con un sistema de control de aforo instalado con motivo de la pandemia y que controlará las entradas y salidas de gente, así como que simultáneamente son unas 2.700 las personas que pueden estar en Ifeba.

MÁS DE CIEN ACTIVIDADES

Sobre Iberocio en sí, la concejala ha explicado que, tras su versión online en 2020 y que en 2021 se suspendiera aunque sí se realizó por los barrios, la feria de la infancia y la juventud vuelve a su formato habitual y espera recibir los 40.000 visitantes habituales con más de un centenar de actividades, atendidas por 160 monitores especializados, en un certamen que ocupa el 100 por cien del interior y 4.000 metros cuadrados del exterior.

En relación a las actividades, volverán a dividirse por edades, con una zona de 1 a 9 años que, a su vez, cuenta con una para pequeños de 1 a 4 años más acotada con 12 monitores pendientes de los mismos, y con otra de hasta 9 años con talleres, juegos y actividades como talleres científicos al ser una feria lúdica pero también didáctica.

Por su parte, el pabellón juvenil está orientado a partir de los 9 años con actividades y talleres y novedades de esta edición, como aventura con tirolina y escalada, arte e ilustración digital, break dance o campeonato FIFA, junto a talleres de la Concejalía de Juventud, de cocina en vivo o de reciclaje con Ecovidrio, además de parkour o zona gaming.

También se contará con el habitual pabellón en el que el Ministerio de Defensa con la Brigada de Infantería Mecanizada 'Extremadura' XI presenta una exhibición de vehículos y material para promocionar sus acciones de seguridad y apoyo humanitario, donde los niños podrán ver de cerca los equipos, hacer tirolina o salvar un recorrido con obstáculos, mientras que en el exterior tendrá lugar un torneo de minibalonmano, otro de fútbol 3, un mini tren infantil animado o una chocolatada con churros el día 29.

En relación a la vertiente solidaria de Iberocio, se realizará la mencionada recogida de productos a beneficio de la Fundación Banco de Alimentos, como también se visitará a los niños ingresados en el Hospital Materno Infantil de Badajoz el martes 27 con payasos, princesas y superhéroes que les harán entrega de regalos.

Asimismo, en Ifeba se tendrá la posibilidad de que los niños con discapacidad o necesidades especiales cuenten con una pulsera para que tengan preferencia en los talleres y actividades.

Finalmente, Jesús Reyes ha detallado que se ha rediseñado la distribución de espacios dentro de la feria para evitar aglomeraciones y mejorar la comodidad. Para desplazarse a Ifeba, ha concluido Blanca Subirán, estará disponible la línea 18 y desde las pedanías habrá autobuses especiales.