PSOE-Badajoz urge al Ayuntamiento medidas ante derrumbe parcial del puente de Cantillana

El PSOE ha reclamado al Ayuntamiento de Badajoz medidas ante el derrumbe parcial del puente de Cantillana, al tiempo que ha lamentado "el retraso en inmatricularlo, en dotarlo de presupuesto, en tomar alguna medida de conservación o de pedir ayuda para su rehabilitación", ya que "nada se ha hecho de todo esto".

Así pues, a través de una nota de prensa, la formación socialista considera también que la petición última de Amigos de Badajoz es de "sentido común", añadiendo que apoyará cualquier iniciativa municipal en este sentido.

"De poco sirve lamentarse. Se llega tarde, pero lo ocurrido obliga a una reflexión seria sobre los tiempos para actuar en el patrimonio municipal", ha afirmado el PSOE, al tiempo que ha lamentado que "las llamadas a una intervención urgente desde colectivos culturales no hayan tenido la suficiente persuasión como para sensibilizar a tiempo a quien decide al frente del consistorio".

No dudan en el PSOE que ahora el equipo de Gobierno se pondrá "las pilas" tras "no considerarlo una prioridad", pues "ha habido fondos y no se han usado para su restauración"; y considera además "desacertadas" las primeras valoraciones del tripartito sobre lo ocurrido, "aventurando que lo incluirán en el presupuesto ordinario de 2023 (que no tienen previsto pues su idea es prorrogar el actual) o en un posible plan de impulso el próximo año, cuando se acaba de aprobar uno".

De igual modo, desde las filas socialistas han criticado que el equipo de Gobierno local "no" haya pedido ayuda "externa" si algo le "impedía" tomar medidas en este monumento del siglo XVI.

Con esto, el PSOE no quiere culpabilizar al tripartito "en exclusiva" pues "todos deben considerarse culpables, con diferente grado según la responsabilidad institucional", pero entiende que "lo importante es tomar medias ya".

Así, ha incidido en que las propuestas de Amigos de Badajoz a su juicio son "de sentido común" y "sin duda las apoyaría", como la "inmatriculación del puente de forma inmediata, un estudio completo de la estructura, sus patologías y un proyecto que consolide la obra y restaure tanto lo que la riada ha destruido como el arco central y el resto de elementos arruinados y desaparecidos".

Finalmente, sobre este tema, la formación socialista ha recordado que en el programa electoral del candidato Ricardo Cabezas, en 2019, ya se comprometía a "poner en valor el puente de Cantillana", con una intervención "integral" y "respetuosa" con el monumento.