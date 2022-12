PSOE pide ayudas urgencia a afectados por el temporal en Badajoz y fondo de 470.000 euros

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido que se destinen ayudas de urgencia a los afectados por el temporal y, en concreto, ha reclamado un fondo de contingencia de unos 470.000 euros para ayudar a los damnificados.

Ha valorado, después de que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, haya pedido la baja de Ciudadanos para ser candidato a la Alcaldía por el PP, que "muchos" de los periodistas pensarán que la actualidad municipal es lo que pasó este miércoles.

No obstante, para Cabezas "la actualidad municipal pasa por las familias de Gévora y por las familias de Valdebótoa que lo han perdido todo", tras lo que les ha trasladado su ánimo y todo el apoyo y solidaridad con unas familias que "en menos de una hora u hora y media" con motivo del paso de la borrasca Efraín por ciudad y pedanías "lo han perdido todo".

"Y los artistas del vodevil municipal en lugar de preocuparse por lo urgente y lo importante, estos días se han estado preocupando de otras cuestiones", ha reprochado, junto con que ya tendrá oportunidad de hablar de ello, dado que "ahora mismo lo que nos compete, que es lo importante y lo urgente es destinar a la mayor brevedad posible un fondo de contingencia", valorado "como mínimo" en 470.000 euros para dar respuesta y complementar las ayudas anunciadas por la Junta de Extremadura.

Para Cabezas, la administración más cercana a los vecinos "no puede ser en este caso la última" en dar respuesta a estos ciudadanos que "lo han perdido todo", razón por la cual quiere que esos 470.000 euros los pongan a disposición de vecinos, empresarios, "de la manera más rápida y urgente", ante lo cual desconoce si tendrá que hacer un pleno extraordinario o "si el alcalde tránsfuga tiene la posibilidad de firmar esta modificación presupuestaria y poner a disposición de estas familias ese dinero".

Además, el portavoz socialista ha solicitado que se haga ya la contratación de peritos para valorar los daños materiales ocasionados, puesto que ya ha dicho la Junta de Extremadura que esos daños deben venir valorados y que esos peritos tienen que ser puestos a disposición por los ayuntamientos.

NECESIDADES ALIMENTARIAS

Del mismo modo, ha asegurado que hay que organizar una respuesta "rápida" también para cubrir las necesidades alimentarias, las necesidades de comida, así como que "es muy triste que vecinos de las Casas Aisladas de Gévora estén ahora mismo en el comedor de Martín Cansado".

También ha planteado que se ponga a disposición de estos vecinos contenedores de obras para retirar enseres, tanto los propios como los que han acabado en parcelas de terceros, para facilitarles que no tenga que acudir al punto limpio; y ha solicitado que se retiren los animales muertos.

En su intervención, Ricardo Cabezas se ha referido al primer teniente de alcalde y delegado de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, al que ha recriminado que haya estado "con la chaqueta del PP" en lugar de la de Protección Civil, que es una de sus áreas, y ha agregado que es "muy triste" que en este caso tanto de él como el alcalde "tránsfuga" el interés personal de ambos "les haya cegado y no hayan tenido vistas y miras ni reflejos para atender las necesidades de todos estos vecinos".

En este sentido, Cabezas ha dicho que "lo que no puede ser" es que su teléfono lo tenga "saturado" de llamadas de estos vecinos que no saben a quién recurrir, a la par que ha lamentado que "el alcalde tránsfuga" no se haya puesto en contacto con los portavoces municipales para tener una llamada "de cortesía" e informarles de cómo está la situación.

El portavoz socialista, que ha querido reconocer la labor de los trabajadores del IMSS en esta operación de ayuda, ha reiterado, preguntado por los periodistas por su valoración ante el pase de Ignacio Gragera a las filas del PP, que "lo importante y lo urgente es lo que toca hoy" y que ya tendrá momentos y días para hablar de la situación y hacer valoraciones, tras lo que ha incidido en que "ahora mismo por respeto" a todos estos vecinos y a los damnificados de las lluvias torrenciales ocasionados por la borrasca Efraín "nos debemos a ellos, única y exclusivamente".