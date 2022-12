La Diputación de Badajoz lanza la ‘Campaña de Donación para Animales’

La Diputación de Badajoz inicia este jueves la 'Campaña de Donación para Animales', una iniciativa que nace desde el compromiso de la institución provincial con la Responsabilidad Social Corporativa, y que estará activa hasta el próximo 16 de enero.

Para ello, se cuenta con la colaboración de cuatro perreras y protectoras de la provincia de Badajoz, en concreto, 'Acudame' (Mérida), 'Recal' (Almendralejo), 'Animaex' (Puebla de la Calzada) y 'SOS '(Badajoz).

Todas ellas han trasmitido a la institución provincial los productos que más necesitan en sus instalaciones para el cuidado de los animales, como alimentos secos y húmedos, mantas, toallas, camas y chuches para las mascotas. Es preferible que las personas que deseen donar alimentos los adquieran en establecimientos especializados en animales o en supermercados.

De este modo, los interesados en donar, pueden hacerlo en el Palacio Provincial (C/ Obispo San Juan de Ribera, 6 de Badajoz), en el Hospital Provincial (C/ Pedro de Valdivia de Badajoz), en el OAR de Badajoz, en la Oficina de Mérida. (C/ Almendralejo), y en la Oficina de Almendralejo (Travesía C/ Mérida).

A su vez, la campaña lleva implícita una llamada para incentivar la adopción responsable y el no abandono de animales de compañía, según informa en una nota de prensa la Diputación de Badajoz.