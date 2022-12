Vara visita La Roca de la Sierra tras las inundaciones sufridas por la borrasca Efraín

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha visitado este miércoles la localidad pacense de La Roca de la Sierra tras las inundaciones sufridas.



Así pues, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que se trata de una visita para "trasladarle toda la solidaridad, la compañía" a los habitantes de la localidad.

Igualmente, el máximo mandatario extremeño ha afirmado que desde la Administración autonómica van a estar "al pie del cañón" para ayudar al pueblo y sus habitantes para salir de esta situación que "obviamente ha sido impactante para todos pero muy en concreto para esas personas que han visto afectada su casa, su negocio, su espacio vital".



En este punto, ha subrayado que "entre todos" se trabajará para "dejarlo en las condiciones mejores lo antes posible e intentar agilizar todo lo necesario para dar la respuesta lo antes posible".

Asimismo, ha apelado a la prudencia y la precaución, y ha pedido que no se asuma "ni un solo riesgo y que nadie tenga el más mínimo problema desde el punto de vista de su integridad y su seguridad", según explica en una nota de prensa la Junta.



Además, el presidente extremeño ha destacado que en la mañana de este mismo miércoles el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado abrir una "importante" línea de ayudas para viviendas, dotada con 4 millones de euros.



Sobre la declaración de zona de emergencia, Fernández Vara ha expresado que "cualquiera que vea no sólo esto, sino la situación de otros municipios como Gévora o Zarza de Granadilla y todas las zonas afectadas, verá que nosotros solos no podemos y el Gobierno de España tiene que responder con la prontitud que tiene que ser exigible en estos momentos", ha sentenciado.