El V Congreso Mujer Executiva 360º persigue en Badajoz encontrar "referentes femeninos"

Ep./Rd.

El V Congreso Mujer Executiva 360º se celebra este viernes, 2 de diciembre, en Badajoz, con el objetivo principal de encontrar "referentes femeninos", dado que "siempre los hemos tenido masculinos".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios antes de la inauguración de este evento en el edificio Siglo XXI de Badajoz, la representante de la organización, de la empresa Almattia, Pilar Coslado, que ha señalado que están "contentísimos" de consolidar este congreso, por cuyo escenario van a pasar "muchas mujeres para podernos mirar en ellas y poder aprender de ellas", así como "poder conseguir nuestras metas".

En relación al porcentaje de mujeres ejecutivas en la región en relación a otras comunidades, ha explicado que "está prácticamente igual", y que "lógicamente" en Extremadura "igual lo tenemos más complicado, también por el tejido productivo y por el tejido empresarial".

No obstante, se está trabajando en aspectos como las cuotas, sobre las cuales ha apuntado que "al principio no" eran "muy amigos de ellas", pero que se han "dado cuenta" de que se trata de una oportunidad para conocer la valía de la mujer, "porque una cuota per se no tiene sentido, pero sí que estén las mejores, y que se le de la oportunidad, que es de lo que se trata".

Un congreso que, como ha resaltado Pilar Coslado, va dirigido a mujeres y a hombres de cualquier ámbito, y en el que principalmente hay mujeres empresarias o relacionadas con el mundo de la empresa, pero también tienen un 43 por ciento de público masculino y, entre sus ponencias, se incluye un "vis a vis masculino" de dos empresarios con el que se pretende saber qué opinan ellos y qué opinión tienen de lo que es la igualdad en el mundo empresarial.

"SE HA AVANZADO MUCHO" PERO "QUEDA CAMINO POR RECORRER"

A su vez, antes de participar en la inauguración, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este viernes que no hay ningún dato que tenga tanto peso en el cambio que se ha producido en el crecimiento del Producto Interior Bruto, en términos económicos, en los últimos veinte años como es el hecho de la incorporación de la mujer al mercado laboral.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que el impacto ha sido a medida que la mujer se ha ido incorporando al mercado laboral, algo que en Extremadura se ha producido de forma espectacular, donde ya hay 187.000 mujeres trabajando.

En contraposición con esto, el máximo mandatario extremeño ha indicado que "la parte negativa es la brecha salarial", donde hay un 14% de diferencia en el salario o la tasa de actividad, que es de un 62% de hombres en edad de trabajar haciéndolo y solo un 50% de mujeres.

Además, el presidente autonómico ha subrayado que "hay una cuestión muy significativa que pone de manifiesto que aunque las cosas han cambiado quedan todavía muchas por cambiar", tal y como informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Y es que, según sus palabras, quienes hacen reducción de jornada y los contratos a tiempo parcial son mayoritariamente mujeres y "si son mayoritariamente mujeres las que hacen reducciones de jornada y contratos a tiempo parcial eso tiene una razón evidente y obvia y es que todavía en muchas parejas cuando uno de los dos tiene que ceder una parte de su jornada laboral para cuidar a los niños lo hacen fundamentalmente todavía mujeres".

Además, durante su intervención en la inauguración del Congreso Mujer Executiva 360º que ha tenido lugar en Badajoz y a la que también ha asistido la consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, el presidente extremeño ha afirmado que ya hay "mucho camino andado aunque queda mucho por recorrer".

En este punto, el jefe del Ejecutivo regional ha detallado que la llegada de las mujeres a puestos de responsabilidad no significa que está todo arreglado porque no deja de ser la punta del iceberg "pero de un iceberg que está cambiando a una velocidad significativa".

De hecho, según ha continuado, que en Extremadura ya haya tantas mujeres en puestos de responsabilidad es sencillamente buscar un camino que "era perfectamente posible y que si no se anduvo antes fue porque la sociedad venía de donde venía y el cambio que es absolutamente imparable demuestra que eso era algo que era imprescindible que cambiara".

Al mismo tiempo, Fernández Vara ha explicado que todavía en la sociedad quedan por cambiar cosas, entre ellas lo "más difícil". "Han cambiado las leyes, alguna todavía hay que cambiar, pero faltan por cambiar las mentalidades", ha aseverado.

El presidente de la Junta de Extremadura ha recordado la aprobación de la ley que establecía que se cerrarían las instituciones públicas que no fueran paritarias. "Esto fue hace apenas unos años y lo hicimos sabiendo que o tirábamos por ese camino o las resistencias numantinas que había al cambio y a la transformación iban a acabar ganando", ha agregado.

A su entender, "fácil no es ni ha sido ni será por muchas razones, pero lo que si es cierto es que se está produciendo un cambio de una profundidad enorme en la sociedad".

"No solo porque cuando uno va al hospital se encuentra a muchas más mujeres que hombres o si va a un colegio o instituto lo que te encuentres son más profesoras que profesores o también ya te encuentras más juezas que jueces o más abogadas que abogados, sino porque ya en casi todos los lugares la presencia de la mujer lo es en toda su expresión", ha concluido.

ATRAER TALENTO Y PONENTES

En esta línea, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado que la capital pacense acoge un nuevo congreso a tenor del cual ha agradecido a Almattia y Pilar Coslado esa "vocación" que tienen de intentar, año a año, atraer talento y ponentes "que nos pongan un poco en la realidad de las cosas, de la situación de la mujer en la empresa y en los puestos directos, que todavía es deficitaria".

Así, "todavía hay que seguir peleando para que haya una mayor presencia de estas en las grandes empresas, en los grandes escenarios donde se toman las verdaderas decisiones", según el regidor, para quien es "un placer" poder acompañar un año más y poder ser partícipe y colaborador del congreso a través del ayuntamiento.

Finalmente, ha deseado a este congreso "el mayor de los éxitos", puesto que "a día de hoy todavía hay camino por recorrer" y "todavía la mujer tiene todavía más que decir en una sociedad que tiene que seguir peleando y luchando por la igualdad efectiva".