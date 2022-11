Plan de Impulso de Badajoz incluye el conventual de San Juan o dos aparcamientos

Ep

El Plan de Impulso aprobado este lunes, día 28, por el pleno del Ayuntamiento de Badajoz incluye entre sus propuestas con un importe global de 16,5 millones de euros la primera fase de rehabilitación del conventual situado en la esquina de la calle San Juan con Bravo Murillo, y dos aparcamientos, uno en Valdepasillas y otro en Entrepuentes.



Otras inversiones consisten en la mejora del albergue del Revellín "para ponerlo otra vez en funcionamiento y a disposición de todos los jóvenes de esta ciudad", o el antiguo Centro de Ocio Contemporáneo (COC) en San Roque para que sea "en parte" una biblioteca que permita a los estudiantes de San Roque poder estudiar "con tranquilidad en su barrio", hasta 17 proyectos que son "fundamentales", "transformadores" y dirigidos a mejorar la vida de la ciudad.



Así lo ha anunciado el alcalde, Ignacio Gragera, en declaraciones al término de la sesión plenaria, en las que ha destacado la importancia de tener, después del pleno, una "escenificación" del acuerdo "importante y fundamental" al que han llegado "una vez más la gran mayoría" de los grupos que conforman el ayuntamiento, y ha lamentado que, en esta ocasión, Unidas Podemos no se haya querido sumar a este plan de inversiones de más de 16,5 millones que vuelven a poner "a disposición" de los pacenses y las empresas "para cambiar y seguir transformando la ciudad".



En este caso, ha continuado, se trata de "grandes" proyectos a diferencia de otros años anteriores en los que el plan "estaba más enfocado quizás a cosas más pequeñas, aunque absolutamente necesarias", mientras que en este caso hacen menos proyectos, "pero más importantes en cuanto a cuantía y en cuanto a capacidad transformadora de la ciudad".



"Necesidades que eran creo que comunes y compartidas por la gran mayoría de los que conformamos esta corporación municipal, en la que ha sido relativamente sencillo y fácil ponernos de acuerdo, precisamente porque esas necesidades de ciudad yo creo que todos las tenemos detectadas, y que este plan da respuesta a las mismas", ha reafirmado, a la vez que ha agradecido a todos los que han hecho esto posible, las propuestas, la "buena predisposición" y "sobre todo" la capacidad de consenso en aquellas cuestiones que son "realmente importantes para la ciudad".



Y es que, como ha agregado Gragera, "muchas veces" se traslada esa "pelea dialéctica" que tienen en el pleno o las discusiones que se tienen en cuestiones que son "políticas" pero que "quizás no sean importantes ni transformadoras", a la par que ha querido trasladar a los ciudadanos que "cuando el tiempo lo necesita, cuando hay que dar un paso adelante en pos y en favor de la ciudad este ayuntamiento, esta corporación, tiene la capacidad de alcanzar esos acuerdos, la generosidad de poder ceder en aquellas cuestiones que cree que se pueden ceder".



Y por tanto, ha destacado, dar una respuesta que, aunque no ha sido "unitaria" como ha lamentado, sí ha sido "muy muy mayoritaria", a la vez que ha incidido en que la ciudad avanza y lo hace "gracias al esfuerzo de todos".



PSOE, PP Y VÉLEZ



Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, ha explicado que el PSOE, como ha venido haciendo con los otros planes de Impulso, han dado su voto afirmativo "por responsabilidad y por compromiso con la ciudad", tras lo que ha incidido en que se trata de un plan "demandado por la ciudadanía" y "hecho" para la misma, y en que son proyectos que tanto colectivos sociales o vecinales venían reivindicando, como la falta de aparcamiento que es un "clamor" en la ciudad.



De ahí, ha destacado, los dos aparcamientos o el conventual de San Juan, que son los proyectos "más importantes, más potentes y que más cantidad presupuestaria se llevan", a la vez que ha sostenido que son proyectos que trascienden de esta legislatura: "ya veremos quiénes estarán o quiénes estaremos para desarrollarlos, pero entiendo que es un buen Plan de Impulso y de ahí nuestro apoyo".



Desde el Partido Popular, Eladio Buzo ha agradecido a todos los trabajadores del ayuntamiento su velocidad para que pudieran sacar estas inversiones adelante, y también a todos sus compañeros y a todos los concejales el "compromiso" que han tenido dado que había "muchos más proyectos para sacar", pero han tenido que "coger algunos de ellos", así como que se trata del último Plan de Impulso que harán en esta legislatura, que ha contado con un total de cuatro por 57 millones.



Seguidamente, ha querido también agradecer a otros compañeros que comenzaron la legislatura pero que ya no están aunque han seguido "su andadura" como Francisco Javier Fragoso y María José Solana, a los que ha agradecido que han participado de todos estos proyectos, a tenor de los cuales ha dicho que los contenidos en este nuevo plan van a transformar la ciudad, para los que viven en ella o los de fuera como en el caso de los nuevos aparcamientos "tan necesarios".



Finalmente, el concejal no adscrito, Alejandro Vélez, ha reafirmado que es conocido de él que "siempre" ha dicho que el dinero no debe estar en el banco, sino que debe reinvertirse en la ciudad y se ha mostrado "alegre" por el hecho de que parte de ese dinero se invierte en las necesidades de Badajoz, en diversas infraestructuras "necesarias", además de ser "un circulante que se pone al final en la economía pacense".



Al mismo tiempo, se ha referido a una "tarea pendiente" en el ayuntamiento que en el futuro tendrá que seguir solventándose, como la agilidad a la hora de ejecutar estos planes de inversiones.



CSIF Y LA MESA DE NEGOCIACIÓN



Por otro lado y preguntado por la reunión mantenida este domingo entre ayuntamiento y CSIF para avanzar en la negociación para la mejora de las condiciones de los empleados públicos, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha realizado una valoración "positiva".



Asimismo, ha explicado que hay una serie de propuestas que han acogido "con una perspectiva bastante favorable" y que ahora tienen que concretarse y sobre todo informarse, dado que de manera "interna" tienen que informarse sobre qué capacidad va a poder tener el ayuntamiento para ir poniéndolas en marcha, en caso de que así lo decida la mesa de negociación.



Sobre esta última, ha indicado que es el vehículo a través del cual se tienen que concretar esas propuestas trasladadas por CSIF, a la vez que se ha mostrado "muy satisfecho" de haber podido tener un diálogo "fluido" y "bastante sincero para intentar hacer las cosas bien" y, sobre todo, para que mejore la prestación de los servicios públicos y modernizar esa prestación.



En este sentido e interpelado por qué se haría en caso de que haya acuerdo salarial con los sindicatos cuando no hay presupuesto para 2023, se prorroga el de 2022, y si se puede hacer vía modificación presupuestaria, Gragera ha considerado que "al final los presupuestos son presupuestos" y "las necesidades son necesidades", y que "es verdad que sería interesante" que, a día de hoy, supieran qué va a hacer el Gobierno con "gran parte" de la financiación de las entidades locales, dado que no pueden "cerrar" el presupuesto porque no tienen información.



"Estamos en esa indefinición que tanto daño nos hace a las entidades locales y que nos tiene a todas o casi todas las entidades locales en una situación de impasse, a la espera de que el Gobierno clarifique con qué recursos vamos a poder contar, para poder cuadrar nuestros presupuestos", ha concluido, junto con que en todo caso el consistorio de la capital pacense, si no tiene "las cosas claras" o consideran que esos datos o números "no son los que la ciudad necesita", "no habrá ningún problema" y harán las modificaciones que se estimen "pertinentes".