PP pide a Lemus que cese al alcalde Salvatierra como asesor político en Diputación Badajoz

El presidente del PP en la provincia de Badajoz, Manuel Naharro, se ha sumado a la petición de dimisión del actual alcalde socialista de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, realizada por los miembros del Partido Popular de esa localidad, y ha pedido, además, al secretario general provincial del PSOE pacense, Rafael Lemus, que cese a Saavedra de su puesto de asesor de grupo político que ostenta en la Diputación de Badajoz.

Naharro ha afirmado que Lemus, como máximo responsable del PSOE en la provincia de Badajoz, debe "dejar de ponerse de perfil y ejercer sus responsabilidades con todo lo que está pasando en Salvatierra de los Barros". "Un personaje como Saavedra al que sus propios compañeros de siglas acusan de engañar a su pueblo no puede estar asesorando en ninguna cuestión a ningún grupo político, y menos sufragado con dinero público de todos los municipios de la provincia de Badajoz", ha señalado.

Para el PP de Badajoz, la situación que se está viviendo en Salvatierra, con la "total falta de transparencia" con la que se ha gestionado todo el proceso del marcovertedero industrial y con la dimisión esta semana de cuatro ediles del PSOE, es "lo suficientemente grave" como para que alguien del PSOE "dé la cara y tranquilice a todos en el pueblo y la comarca".

Manuel Naharro ha añadido que Saavedra, "con el silencio cómplice del PSOE de Lemus, no puede seguir haciendo más daño a Salvatierra de los Barros", y que debe dimitir o ser cesado como alcalde y, "desde luego, bajo la sospecha vertida por su propio partido local de haber engañado a su pueblo, no puede estar representando a ningún partido en ninguna institución pública y cobrando un salario público", según indica el PP en nota de prensa.

El presidente del PP de la provincia de Badajoz ha hecho hincapié igualmente en que "esta situación, de incertidumbre y tensión, no aguanta más, se han sobrepasado unos límites que no se deberían tolerar con un alcalde al que ya no cree nadie".

"Un vodevil en el que asistimos extrañados al silencio del PSOE provincial, con Lemus a la cabeza, que no ha abierto la boca a fecha de hoy ante este desaguisado", ha concluido Naharro, para quien Lemus "tiene que hablar, tomar decisiones, pues son miembros del PSOE de la provincia de Badajoz tanto el alcalde de Salvatierra como los ediles que han dimitido" y "tendrá que tomar partido y poner orden en sus filas, llamar a capítulo a un alcalde que ha destrozado el pueblo de Salvatierra de los Barros y la Agrupación Socialista de este pueblo".

Por todo, Naharro ha pedido a Rafael Lemus que "sea valiente, si tiene la libertad de serlo, para pedirle a su compañero Saavedra que dimita y deje de llevar a este pozo sin fondo al pueblo de Salvatierra de los Barros".