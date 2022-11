El Ayuntamiento de Badajoz hará una auditoría para "clarificar toda la situación" en Ifeba

Ep.

El Ayuntamiento de Badajoz hará una auditoria para "clarificar toda la situación" en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) derivada de la falta de ordenanza fiscal reguladora de precios y tasas.

Así lo ha indicado el alcalde, Ignacio Gragera, de Ciudadanos, después de que la concejala responsable de la entidad, Blanca Subirán, del PP, haya manifestado que no es partidaria de que haya que proceder a devolver los cobros realizados en la institución al tratarse de servicios "prestados" y "satisfechos".

Un pleno en el que los socialistas se han mantenido en su posición de que los cobros realizados son "nulos", por los que considera que hay que devolverlos a visitantes y empresarios que han pagado en los últimos cuatro años, que son los que no han prescrito, según ha indicado el concejal Martín Serván.

Pero ha sido el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, en su turno final, quien ha anunciado que en el próximo pleno su grupo va a solicitar que se haga una auditoría en Ifeba, tras lo cual el alcalde, ha avanzado que "para clarificar toda la situación", ya se tenía pensado que el servicio de Intervención realizara dicha auditoría.

El pleno municipal de este lunes tenía un único punto del orden del día: la información, análisis y consecuencias derivadas de la inexistencia de la correspondiente ordenanza fiscal reguladora de tasas, precios públicos y cánones en Ifeba, dependiente del ayuntamiento.

El edil socialista Martín Serván ha remachado que, ante la falta de información que recibían sobre la situación de Ifeba, los socialistas solicitaron la convocatoria de un pleno extraordinario que se dedicara al análisis de esta institución tras lo que ha realizado un repaso a los informes técnicos que "por fin" les han llegado. Informes de los técnicos responsables del ayuntamiento - secretaría, tesorería, intervención y jefe de servicio de servicios fiscales - que les "confirma" que se ha estado produciendo el "cobro ilegal" a expositores, visitantes o profesionales.

En su intervención ha detallado que, según uno de los informes, en Ifeba no existe ordenanza fiscal reguladora de los ingresos, por lo que es "totalmente ilegal el cobro de cantidad alguna derivado de la celebración de actividades y eventos" y debe habilitarse un procedimiento de devolución de ingresos indebidos para las cantidades que no hubieran prescrito, los últimos cuatro años.

Señala además que ya se advirtió de esta situación al anterior alcalde en mayo de 2015 y a la actual corporación en mayo de este año, tanto sobre la inexistencia de instrumentos de cobro, como la obligación de arbitrar un procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Pese a ello, hasta el 3 de octubre la concejala delegada no ordena la elaboración de las ordenanza, por lo que considera que se realizaron advertencias de "ilegalidad en un periodo muy anterior y otro reciente", que era "por tanto conocido" pero "nada se hizo para remediar esta situación".

Otro informe referido por Martín Serván expresa que las tasas, como los precios públicos, deben establecerse por la entidad local matriz y que "en todo caso si se han cobrado tasas o precios públicos sin haberlas establecido previamente estaremos a lo que se denominan exacciones ilegales, de forma que debería procederse a su devolución", a tenor de lo cual ha matizado sobre la figura de las exacciones ilegales que es un tipo penal recogido en el Código Penal.

En su opinión, "nadie pone en duda que se debe regularizar la situación y remediar los daños producidos" y que, de cara al futuro y una vez aprobado por el pleno la ordenanza municipal y dado el periodo que conlleva en su tramitación, se irán hasta febrero sin que exista la misma.

Sin embargo, queda "corregir de manera retroactiva el incumplimiento de la ley por propia iniciativa, es decir de oficio"; ante lo que ha expuesto que "queda claro que estos cobros son nulos", y procede su devolución a quienes los desembolsaron.

1,2 MILLONES RECAUDADOS

Según el socialista, en los últimos cuatro años se han recaudado por el concepto de ingresos patrimoniales 1,2 millones, a la par que se ha referido a que, a la vista del expediente, ven que "sin duda hay una clara responsabilidad política", y que hay también una civil patrimonial por el daño que se produce a la hacienda local, y "posiblemente" también penal si se han cobrado exacciones ilegales "si efectivamente se advirtió ya desde mayo de 2015".

La portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, ha citado una "reclamación" que hizo el jefe de los servicios fiscales, firmando como particular, en mayo de 2015 donde pedía información y el importe de los 2 euros de la entrada de una feria, ante lo cual ha señalado que ya en esa reclamación hablaba "abiertamente de ingresos indebidos", y los entonces responsables, incluido el anterior alcalde, "ya tenían constancia en 2015" y estaban "al corriente" de la situación "irregular", pero "no han hecho nada". En un segundo turno ha pedido la dimisión de Subirán o que el alcalde la cese.

Los siguientes informes, "esta vez sí" firmados como jefe de los servicios fiscales, son con fecha de mayo de 2022, ante lo cual le cuesta "muchísimo entender cómo absolutamente nadie alertó ni se hizo nada" ante una situación que, de manera formal o informal, "ya se conocía" y ha interpelado el por qué de "ese silencio durante estos siete años".

Por su parte, el edil no adscrito, Alejandro Vélez, ha subrayado que en mayo un técnico municipal "viene a recordar lo que en su día hizo a título particular" y que es "llamativo" que desde 2015 a 2022 ese técnico no se haya acordado de que "había una irregularidad" relacionada con Ifeba y con las tasas que se cobran en la misma, a la par que ha preguntado por qué no lo puso en conocimiento antes, y "sí" a seis o siete meses de las elecciones, y ha sostenido que es verdad que se está tardando en hacer esa ordenanza, que "la tiene que hacer" el citado técnico.

En cualquier caso, Vélez no cree que Subirán haya obtenido un beneficio patrimonial en provecho propio, ni ningún funcionario de la casa o Ifeba, mientras que la concejala de Ciudadanos, Lara Montero de Espinosa ha resaltado la complejidad de la situación de Ifeba, y que "esto es un problema que viene muy muy de atrás" en una institución creada en 1989 sin ordenanza, tras lo que ha afirmado que cuando se tiene conocimiento de dicha situación desde la Alcaldía es el pasado mes de mayo y en junio se solicitan informes al respecto.

SERVICIO "PRESTADO Y SATISFECHO"

La concejala de Ifeba, del PP, ha apuntado que es el pasado 25 de mayo cuando el jefe de los servicios fiscales alerta "por primera vez" al alcalde de una posible irregularidad en Ifeba y que, desde ese momento, no han cesado de tratar de conocer y solventar la situación, como también siguen solicitando informes, así como que PSOE y Podemos hacen alusión a un escrito de 2015, cuando ella no era edil de la institución.

Subirán ha avanzado igualmente que no hace falta aprobar una ordenanza fiscal y que el instrumento necesario para cobrar estos precios no es tal, sino un acuerdo de imposición y ordenación de precios, ya elaborado y realizado el informe económico y lo tienen Secretaría General y Tesorería para dar el visto bueno, tras lo que se pasará a los grupos políticos y a Intervención para fiscalizar el documento, que se aprobará por mayoría simple en sesión plenaria, algo que espera tenga lugar en el próximo pleno.

En su opinión, no es necesario devolver los importes porque "el servicio está prestado y satisfecho", ha aseverado, para resaltar el principio general de prohibición del enriquecimiento injusto.