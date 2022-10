Vergeles: Hospital Materno Infantil Badajoz tiene proyecto reforma dotado con 16 millones

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha reiterado que el Hospital Materno Infantil de Badajoz cuenta con un proyecto de reforma integral dotado con 16 millones de euros, de los que "ya van cinco invertidos".



Así, lo ha señalado en el turno de respuesta a una pregunta formulada, en el pleno de la Asamblea por la diputada del PP, Elena Nevado, sobre la valoración de la Junta de la situación en la que se encuentra este hospital.



Cabe recordar que este pasado viernes, 21 de octubre, se cayó parte de la techumbre de una sala de Ginecología del Hospital Materno Infantil sin causar daños personales, ya que en ese momento no había nadie en la zona.



Vergeles ha afirmado que "es un hospital cuyas infraestructuras son antiguas, que tiene excelentes profesionales, que se está invirtiendo lo que no todo el tiempo se ha hecho en mantenimiento preventivo y se está además invirtiendo en una reforma integral con un hospital funcionando".

En esta línea, José María Vergeles ha comparado la inversión en mantenimiento integral en este hospital que realizó el PP durante su gobierno y la que ha realizado el PSOE desde 2016 y ha indicado que el paritorio se reformará en 2023 basado en un concepto de unidad de trabajo coordinado entre obstetricia, cirugía, pediatría y neonatología.



Para Vergeles, el PP tienen un problema que "no es el techo", ya que a lo único que se dedica, como ha sostenido, es a "desprestigiar" el sistema de sanidad público, a lo que ha añadido que otro "problema" que tiene el PP es que "un rojo" sea consejero de Sanidad.



De este modo, ha aseverado que el pudo estudiar lo que "ustedes me hubiesen negado" y ser médico, lo que no le tocaba "de cuna", gracias al sistema de becas de Felipe González y Alfredo Pérez Rubalcaba.



EL PP CRITICA QUE LA SANIDAD "HACE AGUAS"



En su turno de intervención, la diputada del PP, Elena Nevado, ha criticado que la sanidad extremeña hace aguas y ha considerado que lo que "no tiene reparación sino muchos reparos" es la gestión de Vergeles al frente de la misma.



Así, Nevado ha explicado que los problemas de la sanidad los conoce el consejero pero "no hace nada", solo "anuncios falsos", momento en el que ha recordado que anunció la reforma integral del Materno Infantil en 2018, a lo que ha añadido que los niños que nacen en este centro lo primero que ven es la "ruina socialista"



Y, ha afirmado que "la sanidad extremeña se derrumba con ustedes y la única solución es que, como ustedes le han llamado, la guardameta Guardiola, ponga fin a esta sangría".