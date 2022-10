CSIF critica "precaria" situación de los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Badajoz

Ep.

El sindicato CSIF ha criticado la "precaria" situación de los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Badajoz y ha anunciado que programará un calendario de acciones y movilizaciones hasta que "de una vez por todas" la corporación y el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, se sienten en la mesa general de negociación para dar una respuesta a las necesidades de dichos trabajadores.

Además, exige que no se negocie "parcialmente" mejoras a espaldas de los órganos "legalmente legitimados", a la vez que ha explicado que sus quejas y propuestas las hará llegar a todos los grupos políticos "para buscar los apoyos necesarios para poder llevar adelante las mejoras necesarias para el funcionamiento de los servicios públicos que presta el ayuntamiento a los ciudadanos".

"CSIF no tolera esta indiferencia y falta de sensibilidad por parte del señor alcalde y no parará hasta que se dé un trato justo a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz", ha señalado el responsable provincial de Administración Local de CSIF Extremadura, Francisco Javier Toro, en una rueda de prensa en la sede del sindicato en Badajoz acompañado del presidente del sector de Administración Local de CSIF en Extremadura, Julio Palomo, y del responsable de las negociaciones con el ayuntamiento de la capital pacense, David de la Montaña.

En su intervención, Toro ha remarcado que CSIF, que como ha recordado es el sindicato más representativo en administración pública de Extremadura y mayoritario en el Ayuntamiento de Badajoz, "no puede tolerar" la situación de "dejadez" por parte de esta corporación que, desde que lleva en el poder, "ha abandonado" a los trabajadores públicos del consistorio.

Desde que el equipo de gobierno está en el poder, ha continuado, han visto cómo no se han atendido las reivindicaciones "justas" de los trabajadores públicos del ayuntamiento o no se ha actualizado su complemento específico desde 2002, "arrastrando una situación injusta para todos los trabajadores" que han ido asumiendo más funciones, responsabilidades y competencias "sin reconocerse".

De igual modo, ha explicado que cuando el alcalde tomó posesión de su puesto tuvieron la "esperanza", por sus palabras, de una mejora en los servicios públicos y en las condiciones laborales de los trabajadores a su cargo, "no cumpliendo sus promesas sobre la modernización de los mismos servicios públicos", tras lo que ha incidido en que CSIF ha sido el "único" sindicato que ha hecho propuestas "firmes, cuantificadas y realistas" para la mejora de los servicios públicos que afectan a todos los trabajadores.

En estos momentos, según el responsable provincial de Administración Local de CSIF Extremadura, existen más de 200 vacantes no cubiertas, en concreto unas 230 aproximadamente, que afectan a todos los servicios municipales, y que se han ido produciendo "durante años", mientras que los trabajadores de la plantilla han tenido que ir asumiendo esa carga laboral "por esa pérdida de efectivos, produciéndose carencias importantes en la prestación de servicios".

Además, ha sumado que han ido viendo cómo las carencias en los servicios municipales se intentan cubrir con "privatizaciones encubiertas", asumiendo empresas privadas servicios al ciudadano que, antes, de forma "eficaz y económica" desarrollaban los trabajadores públicos del ayuntamiento, al hilo de lo cual ha remarcado que CSIF "está totalmente en contra de la privatización de servicios públicos", y no puede entender cómo el alcalde "deja caer" estos últimos "para después dejarlos en manos de empresas que solo velan por sus intereses".

RETRASOS E IMPAGOS

También se ha referido Francisco Javier Toro a que el malestar por parte de la plantilla se agrava por los "reiterados retrasos e impagos en los servicios extraordinarios" en la "mayoría" de los servicios, con unas condiciones económicas "cada vez más precarias".

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que CSIF se ha manifestado en Madrid por una subida salarial "digna" que amortigüe "en parte" la perdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo los trabajadores públicos, y en que "como es lógico" también lo ha pedido "en reiteradas ocasiones" al consistorio, ante lo cual ha subrayado que "en ningún momento" se han tomado "en serio" a los trabajadores del ayuntamiento.

Así, "sólo" se han dedicado a dividir a la plantilla, proponiendo subidas salariales de hasta un 18 por ciento "a algún colectivo concreto para evitar situaciones puntuales en las que se deja ver la mala gestión de los Recursos Humanos que se está llevando a cabo por parte de esta corporación", sobre lo cual ha recordado que, además de las propuestas promovidas por CSIF, se ha creado una "plataforma por la igualdad salarial", la cual "surgió espontáneamente ante la precariedad laboral que sufrimos" y "a la que CSIF se adhiere en sus reivindicaciones".

Por su parte, Julio Palomo se ha referido a la situación de "precariedad" que tienen los trabajadores del ayuntamiento y ha tachado de "inconcebible" que hayan perdido un 30 por ciento de poder adquisitivo y que desde 2002 a la fecha no se hayan actualizado los sueldos, como el complemento específico que lleva "20 años sin actualizarse".

NEGOCIACIÓN PARA EL CONJUNTO DE LOS TRABAJADORES

A su vez, David de la Montaña ha explicado en relación a la citada plataforma que las personas que la integran "han buscado el apoyo de CSIF" porque ha sido el "único" sindicato que se ha mostrado "partidario" de llevar a cabo una negociación para el conjunto de los trabajadores, sobre lo que ha reafirmado que CSIF "es partidario de llevar a cabo una negociación donde se vean las condiciones laborales de todos los trabajadores públicos, no únicamente de un servicio".

Así, ha puntualizado, dicha plataforma ha buscado el diálogo con CSIF para que lleven a cabo estas propuestas, así como que desde el sindicato llevan presentando iniciativas desde el inicio de la legislatura y exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos previos a la misma, como un acuerdo de conciliación, el teletrabajo o llevar a cabo una serie de promociones internas. También el reconocimiento del nivel tres de la carrera profesional o cubrir las vacantes.

"Llevamos tres años y medio donde ninguna de estas propuestas presentadas, comprometidas, se han llevado a cabo", ha afirmado, junto con que todo lo que se ha hecho en el ayuntamiento en este tiempo "ha sido lo heredado" de los "compromisos adquiridos" en la anterior legislatura con CSIF que, en estos tres años y medio, "no" ha visto "avance ninguno", ni ningún reconocimiento de funciones, como tampoco han sido "escuchadas ninguna de las reivindicaciones de los trabajadores".

Finalmente y sobre las críticas del concejal no adscrito delegado de Limpieza, Alejandro Vélez, en relación a determinados técnicos y el retraso de diversos expedientes, De la Montaña ha remarcado que no van a permitir que "se ponga en duda" la labor de los funcionarios del ayuntamiento y que "todo eso viene por la falta de medios, tanto humanos como materiales".

Ante ello, ha señalado que "muchos" servicios se encuentran con herramientas y medios "obsoletos" con los que no pueden desarrollar su trabajo y no hay un sistema informático "unificado" y ha apuntillado que ven que hay que llevar a cabo una remodelación de "todos los servicios" y "ya no solo" en medios humanos a través del reconocimiento de las funciones que realizan los trabajadores del ayuntamiento.