Satisfacción en Salvatierra ante el archivo del proyecto del vertedero pero con "cautela"

La plataforma 'Salva tu Tierra', de Salvatierra de los Barros (Badajoz), ha mostrado su "satisfacción" ante la noticia conocida este lunes de que la Junta de Extremadura ha archivado el expediente del proyecto de depósito de residuos.



Así, el responsable de medios de comunicación de la plataforma, Pedro Morales, ha apuntado que es "un día de gran satisfacción por parte de la plataforma y de todo el pueblo" ya que han "conseguido algo" que llevan "persiguiendo varias semanas" y por lo que "se ha puesto toda Extremadura en lucha".



En declaraciones a Europa Press Televisión, ha asegurado que es "un gran primer paso" pero ha remarcado el "mensaje de cautela" porque "todavía esto no ha acabado" y seguirán "al pie del cañón" por lo que tienen prevista una manifestación este próximo viernes en Mérida.



A este respecto, Morales ha señalado que "según la empresa quizá todavía puedan presentar alegaciones" y creen que "es probable" que "siga adelante" con el proyecto y, por ello, muestran "cautela" así como que seguirán "luchando".



Además, ha afirmado que para detener sus reivindicaciones tiene que manifestarse desde la Junta y desde la propia empresa un "no al macrovertedero" y que les comuniquen "de forma oficial que este proyecto no se lleva adelante".



Por otro lado, la plataforma ha confirmado que mantiene convocada la concentración prevista el próximo viernes, a las 11,00 horas, en la Plaza de Santa Clara en Mérida, junto a la Asamblea de Extremadura, donde mostrarán su "alegría" pero también el "rechazo" a este tipo de proyectos en la comunidad autónoma.



LOS VECINOS SE MUESTRAN "CONTENTOS"



Por su parte, varias vecinas de Salvatierra han asegurado que en el municipio están "contentos" con esta noticia y que les parece "estupendo" y es "una alegría muy grande" porque estaban "todos totalmente en contra" de este proyecto. "Esperemos que esto no siga adelante ya más", ha destacado una salvaterreña.



De este modo, han asegurado que este macrovertedero era "morirnos en vida" por lo que esperan "que no vuelva" y "se olviden" del pueblo para este proyecto.



"La verdad es que yo cuando lo escuché me puse muy nerviosa y lloré y todo de la misma alegría y de la misma emoción", ha indicado una vecina que ha recordado también a "todos los pueblos" vecinos que han apoyado esta causa.



Finalmente, han señalado que "confían" en que ya no se instale este vertedero en el pueblo y han puesto en valor la "unión" del pueblo para luchar contra este proyecto.