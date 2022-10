De Miguel: "Cuanto más sabemos del proyecto del macrovertedero, peor huele"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el pleno de la Asamblea, ha afirmado que el proyecto de macrovertedero en Salvatierra de Barros "empieza a sonar raro".

Según De Miguel, "Cuanto más sabemos del proyecto -ha dicho-, peor huele", sobre esa instalación que se pretende instalar a 3 kilómetros de la localidad en una pregunta formulada a la consejera de Transición Ecológica.

Junto con ello, ha insistido en que la desconfianza ante este proyecto empresarial no solo la tiene el grupo parlamentario, "sino también los vecinos y vecinas de Salvatierra".

"Por el cambio en el uso del suelo hace un año, las extrañas conexiones entre los promotores y la admistración y la falta de información y transparencia respecto a un proyecto que va a cambiar radicalmente la vida en Salvatierra", ha asegurado.

Por todo ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha pedido al gobierno de Fernández Vara que se posicione ante este proyecto, "y no actúe como un avestruz metiendo la cabeza debajo de la tierra para no ver lo que tiene delante".

De Miguel ha instado a la consejera a que muestre su rechazo al macrovertedero porque "no parece muy justo que, siendo una región sin casi industria, tengamos que albergar la basura industrial de otras regiones".

"Las regiones que tengan el desarrollo industrial no pueden querer que seamos otras, que no tenemos los beneficios económicos ni laborales, las que gestionemos sus basuras", ha dicho.

La coordinadora ha insistido en que el gobierno de Fernández Vara no puede ponerse de perfil porque "no puede ser un gobierno fiscalizador o tramitador de proyectos", matiznado que "necesitamos un gobierno que impulse un modelo de desarrollo de futuro para Extremadura, y ser el estercolero de España no es un proyecto de futuro".