Cs critica que sólo anuncie megaproyectos que no llegan y no hay datos del macrovertedero

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha recriminado que la Junta de Extremadura solo anuncie megaproyectos que "nunca llegan" y del macrovertedero de Salvatierra de los Barros "no haya información".

Así, Salazar ha explicado que mientras que el presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, ha empleado la mayor parte del tiempo de sus últimos grandes discursos en anunciar megaproyectos "que luego nunca llegan", como la azucarera de Mérida, el Buda de Cáceres, Elysium City o la fábrica de diamantes de Trujillo, "de este (el del vertedero) no teníamos ni idea".

"Esa es la indignación. El pueblo extremeño no está en contra del macrovertedero ni de las inversiones pero estamos hartos de que nos hagan partícipes de un montón de megaproyectos que no van a venir y de que no nos enteremos o lo hagamos por la puerta de atrás, sin información, de que lo que sí va a venir es la basura de Cataluña, del País Vasco mientras que ellos se llevan los empleos, las fábricas y, lo peor de todo, se llevan a nuestros jóvenes", ha criticado.

En este sentido, Salazar ha insistido en que "eso es lo que va a pasar", que mientras que la industria se queda fuera de Extremadura, "la mierda se queda aquí".

Por todo ello, el portavoz de la formación liberal ha insistido en que a los extremeños lo que les molesta es que "les cuenten solo las buenas noticias que no se materializan", mientras que de las malas "nos tenemos que enterar por la puerta de atrás, a oscuras y sin ningún tipo de información".