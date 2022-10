García pide confianza pues "hará cumplir ley" en proyecto macrovertedero en Salvatierra

Ep

La consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, ha reiterado que el Ejecutivo regional garantizará que "se van a respetar sus derechos", ya que su "único ánimo" es el de "cumplir y hacer cumplir la ley".



De esta forma, Olga García se ha comprometido con todos los habitantes de esta localidad a que el Ejecutivo regional "garantizará escrupulosamente todos sus derechos", tras lo que ha aclarado que al recibir este proyecto, la Junta ha "cumplido con nuestra obligación abriendo el trámite de información pública para que se presenten las alegaciones a este proyecto de depósitos de residuos industriales".



Un proyecto que requiere de una autorización ambiental que "como marca la ley estamos tramitando", y que se resolverá "dentro de varios meses con base a dichas alegaciones y también a la respuesta a las consultas e informes técnicos que ya estamos recabando", ha resaltado la consejera de Transición Ecológica.



De esta forma, se ha pronunciado la consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas de Ciudadanos y Unidas por Extremadura sobre su valoración acerca del proyecto "macrovertedero" en Salvatierra de los Barros.



García ha apuntado que "la horrible gestión social que al parecer ha llevado a cabo la empresa promotora le incumbe solo a ella", así como la ubicación y la dimensión del depósito, que "es solo decisión suya", pero ha admitido que le sorprende que Cs "se rasgue aquí las vestiduras" cuando en otras comunidades autónomas "proyectos de similares características no le ponen ni una sola pega".



PREGUNTAS DE CS Y UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, en la formulación de su pregunta, el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, David Salazar, ha lamentado que la consejera está "despegada de los extremeños cuando no entiende la indignación" que ha generado este proyecto, del que "no conocen absolutamente nada".



Salazar ha recordado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su debate sobre el estado de la región dedicó más de una "a hablar de megaproyectos" como la azucarera, la fábrica de Navalmoral, Elysium City o la de diamantes, "pero de este no teníamos ni idea".



Así, ha considerado que "el pueblo extremeño no está en contra del macrovertedero ni de ninguna inversión, a lo mejor este macrovertedero viene con muchos puestos de trabajo y con muchísima inversión", pero ha señalado que los extremeños están "hartos" que les hagan "partícipes de 45 proyectos que van a venir, que no viene ninguno", pero ahora se enteren "por la puerta de atrás de que lo que sí va a venir va a ser la basura de la industria" de otras comunidades.



También ha preguntado sobre este asunto la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha alertado de que "cuanto más sabemos del proyecto de macrovertedero, peor huele", tras lo que ha lamentado que la Junta de Extremadura "no se moja ni un poco sobre lo que les parece" que se instale un macrovertedero "en medio de una dehesa".



De Miguel ha criticado que la Junta de Extremadura "esconda la cabeza como un avestruz" en este asunto, tras lo que ha calificado de "nefasto" que Extremadura no cuente con industria, pero sin embargo "albergue la basura de las industrias de otras regiones".



Por eso, la portavoz de Unidas por Extremadura ha mostrado el "rechazo frontal" de su partido a este proyecto, sobre el que le "da igual el empleo que genere", ya que es una instalación "insalubre" que "va a cambiar la vida a los vecinos de Salvatierra".



LA CONSEJERA ENTIENDE LA INDIGNACIÓN



Durante su intervención, la consejera de Transición Ecológica ha explicado que "la publicidad y difusión de los proyectos privados corresponde a las propias empresa", tras lo que ha reafirmado que la Junta de Extremadura "trabaja desde el rigor, sin arbitrariedades ni posiciones ideológicos previos", ha dicho.



Desde el Gobierno regional "tramitamos los proyectos empresariales que se nos presentan, sin atajos ni carpetazos, y por su puestos, sin caer en el populismo", ha destacado la consejera, quien ha recordado que ella no "puede entrar a valorar expedientes en tramitación".



"Yo entiendo el rechazo de los vecinos de Salvatierra, pero espero que comprendan que estamos obligados a evaluar este proyecto, y será con todo rigor, con toda transparencia, y de forma escrupulosa", ha concluido la consejera de Transición Ecológica.