Comunidad del Canal de Orellana destaca "concienciación" de regantes en gestión del agua

La Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana ha hecho balance de la campaña de riego que se dio por finalizada el pasado 30 de septiembre y lo ha hecho con una valoración "positiva" en cuanto a la gestión de los recursos hídricos disponibles y a pesar de las dificultades que presentaba la campaña debido a la acuciante sequía.

"Lógicamente no es una campaña buena, porque faltaba mucha dotación de agua, pero se ha desarrollado dentro de los cauces normales, sin incidentes de ningún tipo", por lo que la valoración "es positiva, ya que no se ha producido ningún incidencia, y no se ha quedado ningún cultivo sin regar de los que nos habíamos comprometido", ha dicho.

Así lo ha destacado el presidente de la Comunidad General de Usuarios (CGU) del Canal de Orellana, Miguel Leal, este lunes en rueda de prensa en Don Benito, en la que ha estado acompañado por el jefe de explotación de la entidad, Juan Diego Fuentes.

Durante su intervención, Fuentes ha detallado que de la dotación de 175 hectómetros cúbicos disponibles para riego en la campaña 2022, es decir, solo el 37 por ciento de lo que corresponde en un año normal, se ha consumido el 89 por ciento de la dotación.

En ese sentido, ha destacado la capacidad de haber ahorrado hasta un 11 por ciento de dicha dotación "gracias al esfuerzo y concienciación de todos los regantes", ha resaltado el presidente de la comunidad.

Por cultivos, este año se han sembrado en la zona regable del Canal de Orellana 28.542 hectáreas, de las cuales unas 4.000 corresponden a cultivos de secano y el resto, a cultivos de regadío, lo que significa que se ha llevado a producción el 50 por ciento de la superficie total de la zona regable del Canal de Orellana.

En ese sentido, el jefe de explotación de la CGU del Canal de Orellana, Juan Diego Fuentes, ha valorado estos datos "teniendo en cuenta las dificultades a las que se han tenido que enfrentar este año los regantes", tras lo que ha resaltado que desde que la CGU comenzó a gestionar el reparto del agua en 2019 se ha reducido el consumo "de manera notable".

"Estamos dando pasos hacia un mayor ahorro, pero sobre todo seguimos avanzando hacia un riego mucho más eficiente", ha dicho Fuentes, quien ha resaltado la importante tecnificación de los agricultores en sus explotaciones, por lo que considera necesario que el sistema de transporte del agua para riego "se modernice para adaptarse y avanzar a la par", de tal forma que el sistema de riego al completo esté a la vanguardia de la agricultura de regadío.

Por todo ello, Miguel Leal ha avanzado que la Comunidad General de Usuarios trabaja de manera conjunta con la administración regional a fin de llevar a cabo un "profundo proyecto de modernización y remodelación" del sistema de riego, señala CGU en una nota de prensa.

"A día de hoy somos una de las pocas comunidades que riega por gravedad", ha señalado Leal, quien ha apuntado que si se persigue "una mayor eficiencia y ahorro de agua", se deben acometer mejoras, por lo que ha avanzado que la CGU está trabajando en el Plan Director para la Modernización de Orellana, un "ambicioso proyecto que permitirá acometer un profundo cambio en la red de riego del Canal de Orellana para adaptarlo a los nuevos tiempos", concluye.