El PSOE exige al alcalde de Badajoz "respeto" a la ciudad ante el "baile" de concejalías

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha pedido al alcalde, Ignacio Gragera, "respeto" a la ciudad ante el "baile" de concejalías.

Y es que, a su entender, el Consistorio pacense "se está convirtiendo en la casa de los líos", cuyas delegaciones "pasan por el trueque, rectificación, negación y subasta y así es imposible que la ciudad prospere".

De este modo, el PSOE ha sostenido en una nota de prensa que "es tal el desvarío ante la falta de responsable al frente de Policía Local" que el concejal no adscrito ya se ha ofrecido al alcalde para ser el responsable de los agentes, una oferta que los socialistas se toman "como una provocación a los policías, pues ya han trasladado su disgusto sobre planteamientos de este edil y que les afectan directamente".

"Algo así como poner a la zorra a cuidar a las gallinas. Una oferta que no se ha realizado en los despachos, sino en las redes sociales. A vista de todos. Una 'subasta' que tiene al PP al borde del precipicio y la contradicción, que desquicia al alcalde y que, si bien tiene las competencias, no las ejerce, pues ni sabe ni tiene ganas de cerrar el conflicto de la Policía Local", ha apuntillado, junto con que es "un choque por el que se le está cuestionando su liderazgo y capacidad de resolución".

A su vez, Cabezas ha sostenido que Gragera "solo quiere que se pasen los días, que los problemas se resuelvan solos" y que "mientras tanto el ayuntamiento parece la casa de los líos", por lo que ha considerado que "así no hay manera de que la ciudad avance".

Por otra parte, el Grupo Socialista cree que el coordinador del PP, Antonio Cavacasillas, "está haciendo un 'papelón'", que actúa "con cobardía y un perfil bajo de autoridad entre sus compañeros", pues "no se ha enterado" de que a uno de sus concejales le han dado más competencias, al 'popular' Francisco J. Gutiérrez en Ferias y Fiestas, y por otro lado "ejerce de negacionista ante las responsabilidades de la delegación de Policía Local sin argumentos de peso".

"Y pareciera que el problema no resuelto de Policía Local ya no va con ellos", ha reafirmado.

GRAGERA "SE RECTIFICA A SÍ MISMO"

En relación al alcalde de la ciudad, el Grupo Socialista ha sostenido que "se rectifica a sí mismo", y ha explicado que la Concejalía de Ferias y Fiestas, "que cayó del lado de Ciudadanos en el reparto de poder a inicio de legislatura", ya "no volverá a su concejala Lara Montero de Espinosa, tras incorporarse de la baja maternal".

"Dirá que cuantas menos responsabilidades tenga Lara, menos se equivoca", ha ahondado, al tiempo que ha recordado que el alcalde aseguró que volvería a Ferias y Fiestas, luego que el edil del PP seguiría con la delegación hasta Al Mossassa pues ya la estaba preparando, "una apreciación falsa, pues el concejal del PP dijo que tuvo poco tiempo para prepararla", y, finalmente, que "se la queda" Gutiérrez Jaramillo "porque al regidor a última hora le ha gustado el resultado de la fiesta del pasado fin de semana".

El PSOE cree que el alcalde confunde la presencia masiva de público en el mercado de la Plaza Alta y entorno, con una "buena" organización de la fiesta, y ha puntualizado que, para empezar, el edil responsable reconoció que se empezó con retraso, que por ello no hubo teatro ni talleres para niños, que el Concurso de Coplas a Ibn Marwan tuvo "muy baja participación y fue precipitada su convocatoria", que no se invitó a la comunidad islámica de la ciudad, que en el mercado cabía cualquier producto, pues lo importante era completar aforo, faltó megafonía y más ambientación.

"Si cada asistente hubiera llevado a hombros a otro, el alcalde estaría más contento todavía", ha aseverado.

Finalmente se ha referido al pleno de este pasado lunes, donde el Partido Popular, Ciudadanos y el ex de Vox "perdieron" varias votaciones y "el motivo no fue otro que la ausencia de Alejandro Vélez Ferreira y María de los Hitos Mogena Malpartida", concejal no adscrito y edil de la formación naranja, respectivamente.

El primero, según el Grupo Socialista, "se marchó de excursión a Sevilla" y de la concejala de Cs "no se conoce motivación para ausentarse de la sesión, que sin duda la habrá, pero no se justificó por parte del alcalde ni una ni otra".

"Esto es un suma y sigue, un cachondeo, una falta de respeto a la ciudad que dos concejales del gobierno se ausenten del pleno sin explicar por qué, lógicamente preservando la intimidad, y que el alcalde no diga nada", concluye.