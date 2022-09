Ayuntamiento Badajoz adjudica plataforma única en la avenida Juan Carlos I y la calle Prim

Ep.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado en su sesión de este viernes la adjudicación de la plataforma única en la avenida Juan Carlos I y la calle Prim, financiado por la Unión Europea a través del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, los Next Generation.

Una obra que salió a licitación por 847.000 euros, que ha sido adjudicada a Cubillana por 808.230 euros, y de la que están "muy orgullosos" en el ayuntamiento y el equipo de gobierno, dado que va a suponer darle "mucho valor" a esa zona, como también están "convencidos" de que va a suponer un "revulsivo" para el entorno comercial de la calle Menacho.

Así lo ha señalado el portavoz del equipo de gobierno local, Antonio Cavacasillas, en la rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local, que también ha aprobado dos expedientes de contratación, uno para el proyecto de reforma y adecuación del edificio de la Policía Local en la calle Montesinos, y otro para la implantación del programa informático para la realización de las tareas de digitalización de fiscalización de requisitos básicos del ayuntamiento.

Al respecto, ha explicado que los expedientes de contratación son un paso previo a la licitación, por lo que esperan que ambos puedan resolverse y ponerse en marcha en un "corto" periodo de tiempo.

PLAN DE MOVILIDAD

Otro asunto que ha pasado por la Junta de Gobierno Local ha sido la adjudicación, por 38.425 euros, para la redacción del Plan de movilidad sostenible y espacio publico de la ciudad de Badajoz, cuyo objetivo general es actualizar la legislación vigente y también a los nuevos usos el actual Plan de movilidad sostenible de la localidad, que era del año 2011.

Ante ello, se pretende poner en marcha un conjunto de estrategias e instrumentos que permitan planificar la movilidad en la ciudad adaptada a los nuevos tiempos, así como reducir las emisiones contaminantes generadas por los desplazamientos, priorizar los modos de transporte sostenible, dando mayor importancia y mayor espacio al peatón, y potenciar la movilidad en bicicleta.

Asimismo, ha agregado que también se pretende optimizar la red de transporte público, mejorando la rapidez para aumentar la competitividad con el automóvil, o reducir el protagonismo del coche, estableciendo nuevos hábitos, y "en definitiva" que el ayuntamiento de la capital pacense "siga liderando" la transformación hacia una ciudad "moderna, europea y solidaria".

Cavacasillas ha destacado de igual modo que han tenido conocimiento de la adjudicación de ocho contratos para el servicio de arquitectura técnica para la colaboración en la redacción de proyectos, dirección de ejecución, y coordinación de seguridad y salud de obras incluidas en el Plan de Impulso del Ayuntamiento de Badajoz.

Se trata, en concreto, de ocho contratos que van desde los 797 euros hasta los 4.500 en función del proyecto, y de actuaciones en la plaza Baluarte de Menacho, en la cubierta de la torre de Espantaperros, en la puerta de la Trinidad, en la galería de fusileros, en el fuerte de San Cristóbal, en el parque de la Legión, en el Cementerio de la Soledad o en el Cementerio de San Juan.

También se ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución en 60 días del asfaltado de calles solicitado por la empresa; y el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra del nuevo colector para la zona de la urbanización de Las Golondrinas, sobre el cual ha afirmado que es un destacado paso para que la empresa pueda comenzar "próximamente" esta obra, "muy importante" para canalizar las aguas de lluvia en el entorno de la carretera de Valverde para evitar inundaciones en los días de lluvia.

Otro punto del orden del día ha sido la concesión de una subvención directa nominativa de 100.000 eros al Instituto Secular Hogar de Nazaret para la adaptación de la antigua Casa de la Mujer, así como subvenciones a la Agrupación de cofradías y hermandades, la Sociedad canina extremeña y la Fundación Triángulo.

Por último, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a una propuesta de Alcaldía para la concesión de medallas y distinciones de la Policía Local, sobre lo cual ha matizado que no se trata de las medallas de dicho cuerpo que no se aprobaron en pleno, sino de otro tipo de medallas que la Policía Local comunica para que se tengan estas distinciones a miembros de la Policía Nacional, docentes o funcionarios, y que se buscará un día para que se puedan entregar.

Sobre las medallas de la Policía Local que no se ratificaron en pleno, ha dicho que no contemplan "en estos momentos" volver a llevarlo a pleno, y que al equipo de gobierno le hubiese gustado que se hubieran llevado a cabo estas distinciones, en las que, además, son la Policía Municipal y sus mandos quienes decidieron "con criterio propio" otorgarlas a los compañeros que creían que tenían "valía" para estas medallas, pero que al no aprobarse en el pleno se darán las otras distinciones que sí tienen cabida dentro de la Junta de Gobierno Local.