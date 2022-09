PSOE-Badajoz lamenta que Paloma Morcillo "repudia" las Escuelas Municipales de Música

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha lamentado que la concejala de Cultura, Paloma Morcillo, "repudia" tanto a las Escuelas Municipales de Música como a la Banda de Música Municipal, y ha sostenido que la música en el consistorio está "discriminada y marginada".

Por ello desde el PSOE han anunciado que van a presentar una moción al pleno de septiembre para intentar solventar todos los problemas detectados en la Banda de Música Municipal de la ciudad de Badajoz.

La concejala socialista Silvia González ha señalado en una rueda de prensa sobre las Escuelas Municipales de Música que en octubre de 2021 se aprobó en pleno, pese a la abstención de Partido Popular y Ciudadanos, una moción presentada por el PSOE con distintos puntos, entre ellos la vuelta a presencialidad de las escuelas, una sede propia para que tengan instalaciones y materiales adecuados, o la ampliación del curso lectivo de septiembre a junio.

También se incluía la dotación de personal administrativo estable para atender de modo "adecuado" al volumen de alumnado y familias y la contratación de una nueva plataforma online de matriculación y gestión que facilite los trámites.

De estos puntos, "solo uno", el de la ampliación del curso lectivo, "se ha ejecutado por completo", ha apuntillado, para matizar que hasta el pleno del pasado 25 de julio no se aprobó ampliación la contratación del contrato en dos meses al profesorado de las Escuelas, que no está actualmente ejerciendo la docencia y está preparando materiales, ajustando programaciones o tramitando burocracia, "pero no dando clases", de manera que casi 500 alumnos a fecha de este jueves no tienen fecha de inicio de curso.

Ante ello, González ha mostrado su respeto ante este colectivo que reclama poder ejercer sus funciones y "no se resigna con estar contratados", a la vez que ha expuesto que, en ese pleno del pasado mes de julio, ella misma preguntó por la contratación de los guardias que permitirían la ampliación del curso escolar de estas escuelas, recordando la necesidad de su presencia para comenzarlo "en tiempo y forma".

"Nuestras peores sospechas se han cumplido", ha dicho, junto con que le ha alegrado que este miércoles el profesorado levantara "la voz ante la situación que están viviendo" y que los socialistas ya tenían convocada esta comparecencia, en la que ha afirmado que a la pregunta planteada en julio sobre los guardias "todavía no" le ha respondido la concejala y que ha tenido que leerla este jueves en la prensa.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

Para Silvia González, "el abandono" de este ayuntamiento en general y de esta Concejalía de Cultura en concreto a la música "no se limita al maltrato a sus escuelas" puesto que, como ha señalado, la Banda Municipal de Música "no se encuentra en una situación mucho mejor" y "sufre" una falta de plantilla que le ha llevado a la suspensión de conciertos por falta de músicos.

Una plantilla, "ya de por sí reducida", que está "mermada" y que actualmente tiene cinco plazas vacantes; mientras que por otro lado los atrileros-archiveros han dejado de realizar su trabajo "al no cobrar" y, por lo tanto, la Banda no cuenta con servicio de montaje y no puede dar conciertos. También ha sumado que, al no haber crédito, no se puede pagar al transportista encargado de trasladar los instrumentos para los conciertos.

En este sentido, ha cuantificado que, en este 2022, ya son ocho los conciertos programados de la Banda que han sido suspendidos y que, a partir de octubre, será el 80 por ciento de las actuaciones las que no lleguen a celebrarse.

"Tenemos a un claustro de profesores al que se ha ampliado el contrato en dos meses, trabajando a la espera de poder impartir clases, y a unos músicos a los que se ha ampliado el contrato al 100 por cien, ensayando sin poder dar conciertos. Un gran sinsentido", ha dicho.

Finalmente, la edil del PSOE ha dicho que no pide "nada" a la concejala de Cultura, y se ha dirigido al alcalde, Ignacio Gragera, al que ha rogado que si "entre paletada y paletada de cemento" quiere escuchar "un poco" de música, "como jefe de personal de este ayuntamiento" le haga caso y "tome cartas en el asunto".

También se ha dirigido al portavoz del PP, Antonio Cavacasillas que, "si quiere consolidarse como candidato, demuestre que toma medidas ante situaciones como esta" y ha concluido que "alguien, quien sea, tiene que dar un toque a esta señora porque la situación es insostenible".