PSOE-Badajoz pide "no eternizar más" traslado nueva sede de Vías y Obras en viejo matadero

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha pedido "no eternizar más" el traslado de la nueva sede de Vías y Obras y espera que ya se haya rescindido la adjudicación anterior y salga de nuevo a licitación la construcción de la nave prevista en terrenos del antiguo matadero.

En concreto, se trata de una nueva sede que se presupuestó en el primer Plan de Impulso de esta legislatura, presentado el 17 de noviembre de 2020, tal y como ha recordado la formación socialista en una nota de prensa en la que ha agregado que ya en el último trimestre de 2021 se conocía que la empresa adjudicataria no seguiría adelante con el proyecto.

Por eso, el portavoz socialista, Ricardo Cabezas, ha criticado la "lentitud" con la que está actuando el equipo de Gobierno, puesto que la tardanza está ocasionando más gastos, entre los que ha citado el alquiler de dos naves dado que se ha tenido que dejar el viejo Ifeba al cumplirse en abril pasado el límite de ocupación tras venderlo, ha recordado, además de dos mudanzas, y sumar un 20 por ciento "como se aseguró en varias ocasiones desde la Concejalía por mayores costes en la construcción de la nave".

Los socialistas también han recordado que la obra se adjudicó el 16 de junio de 2021 a la UTE Saneba S.L. - Glesa S.A. por 1.249.998,28, impuestos incluidos, por el procedimiento abierto simplificado y un plazo de ejecución de 10 meses. El anexo de inversiones del presupuesto para 2022 prevé otros 433.000 euros más para poder terminarla.

Para Cabezas, "ya sabemos que la nueva sede de Vías y Obras en el antiguo matadero no estará terminada a fin de legislatura. Una más", por lo que "ahora se trata de que no nos cueste más dinero".

De igual modo, ha planteado que se tenía que haber desalojado el viejo Ifeba en marzo, pero "no fue así" y que, como no hay edificio construido, se han tenido que alquilar dos naves, "más gastos".

"Con la subida de materiales en vez de costarnos 1,2 millones pasa a costarnos 1,6 y para colmo de vales, no ha salido a concurso licitar la obra del viejo matadero. A la ley de Murphy parece que se ha abonado la derecha municipal y así nos va", ha remarcado.

El Grupo Socialista no entiende "tanto retraso" y lamenta la "baja exigencia" del equipo de gobierno para culminar esta obra, de baja complejidad en ejecución, pero que este mes de septiembre cumple un año sin actividad en los terrenos del viejo matadero en la avenida Joaquín Sánchez Valverde, del polígono industrial El Nevero.

Por último, ha recordado al concejal de Vías y Obras que pronosticó que la obra se retomaría en noviembre de 2021, "equivocándose 10 meses en su previsión".

"Por eso en el PSOE no quieren más anuncios y sí culminar etapas, entre otras cosas para no rectificarse tanto la derecha municipal. En cualquier caso, ya saben que con tanta demora excesiva y ya injustificable (superará el año y medio) no estará lista para fin de legislatura", concluye el PSOE.