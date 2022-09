CSIF replica al alcalde Badajoz que ha presentado propuestas de mejora para empleados

Ep

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha replicado al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que ya ha presentado propuestas de mejora para reconocer la labor de los trabajadores municipales.

En este sentido y ante las declaraciones efectuadas este lunes por el alcalde de la capital pacense sobre las posibles mejoras retributivas a los trabajadores municipales del Ayuntamiento de Badajoz, CSIF ha querido manifestar en nota de prensa su "sorpresa" ante dichas manifestaciones.

Desde que se inició la legislatura, ha recordado, CSIF ha presentado tanto al alcalde como a la Mesa General de Negociación diversas propuestas de mejora para reconocer la labor de los trabajadores municipales de la ciudad, así como para dotar al ayuntamiento de los recursos necesarios para brindar un mejor servicio a los ciudadanos de Badajoz.

De todas formas, ha especificado que, aunque cada central sindical representada en la Mesa General de Negociación haya expresado sus preferencias, sus propuestas habrían podido salir adelante si la administración hubiera tenido "intenciones reales" de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores.

"Sin embargo, hasta el día de hoy no se han tenido en cuenta ninguna de estas iniciativas y, cuando se ha anunciado alguna para algún colectivo en particular, no se ha realizado por los cauces legales (Mesa General de Negociación), donde todos los trabajadores están representados de manera democrática", ha señalado.

Además, ha recordado que la última propuesta presentada y dirigida personalmente al alcalde fue realizada de forma reciente, el pasado el día 1 de septiembre, por lo que tampoco llegan a entender las declaraciones realizadas este lunes.

CSIF, que recuerda que es el sindicato más representativo en las administraciones públicas extremeñas, y mayoritario en el Ayuntamiento de Badajoz, "siempre ha apostado por el diálogo y la negociación para mejorar las condiciones laborales de 'todos' los trabajadores municipales" y quiere recalcar que ha hecho "muchos esfuerzos" para que esta corporación municipal atienda sus demandas, "que no sólo mejorarían las condiciones laborales de los trabajadores municipales, también en dotar de mejores servicios a los ciudadanos de Badajoz".