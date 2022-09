Badajoz aprueba por unanimidad la reducción del 30% en el precio del autobús urbano

Ep.



El pleno del Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado por unanimidad una modificación de las tarifas vigentes del Servicio colectivo de transporte urbano del consistorio de la capital pacense, mediante el establecimiento de la reducción del 30 por ciento de los bonos de transporte que entra en vigor este jueves, día 1, durante cuatro meses hasta el 31 de diciembre en base al Real Decreto Ley y a la orden ministerial emitida por el Ministerio de Transportes.



Esta iniciativa para incentivar el uso del transporte colectivo, contribuir a disminuir la contaminación y ayudar a las economías familiares ha sido debatida en una sesión convocada de forma extraordinaria y urgente para este 1 de septiembre, en la que también se ha dado cuenta de la renuncia al cargo de concejal de María José Solana, perteneciente al Grupo municipal del Partido Popular.



Durante la sesión plenaria, el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha defendido que se trata de una "buena medida" que viene a aliviar "en parte" a los usuarios del bus que están sufriendo las consecuencias del déficit "brutal" y el aumento de precios del Estado español y que aunque sea un "parche", "bienvenido sea"; tras lo cual ha expuesto que no se admite, por cuestiones técnicas, políticas y "de sentido común", la transaccional presentada previamente por el PSOE.



El portavoz del Grupo Socialista, Ricardo Cabezas, había propuesto incrementar este descuento y que se alcanzase, como han hecho otras ciudades, una bonificación superior que ha cifrado inicialmente en el 100 por cien.



En su intervención, Gragera ha replicado que no procede al no estar los informes necesarios para que el ayuntamiento asuma ese 70 por ciento extra, y que "cada céntimo de euro" que la concesionaria de transporte presenta como déficit los socialistas lo ponen en duda y dicen que existe "opacidad" en esa concesionaria, pero que este jueves, en una propuesta "absolutamente populista", pretenden decirle a la empresa "que facture lo que quiera que el ayuntamiento se lo pagará porque no se va a cobrar absolutamente nada a ninguno de los usuarios del autobús".



Del mismo modo, ha recalcado que, comparativamente, la tarifa del autobús en Badajoz es "mucho más barata que en otros sitios" y que en la ciudad es "barato" montarse en el bus urbano y va a ser ahora "aún más barato".



DESCUENTO DURANTE CUATRO MESES



También ha intervenido en el debate de este punto el concejal de Transporte Público, del PP, Jesús Coslado, que ha detallado que supondrá un descuento durante los cuatro meses que marca la subvención en un 30 por ciento en los abonos de uso múltiple, tanto en lo que es la conocida como 'tarjeta monedero' o en la aplicación móvil que incorpora los bonos ordinarios o el abono para personas mayores o para estudiantes, de manera que en definitiva supondrá un "importante" descuento para los usuarios del transporte público.



Por su parte, Ricardo Cabezas ha recordado que se trata de una medida que establece el Gobierno de España "porque ante momentos excepcionales como los que vivimos se exigen medidas excepcionales que combatan la subida de precios, reduzcan nuestra dependencia energética y faciliten la transición ecológica", así como que forma parte de un paquete de medidas que incluyen otras como el descuento en el combustible o ayudas directas a los transportistas.



A continuación, el portavoz socialista ha presentado la citada transaccional, respecto a la cual el alcalde ha mantenido que "no casa" con el discurso que ha mantenido la oposición en los últimos meses en los que decía que el ayuntamiento no se puede permitir ni un solo euro más de déficit en la tarifa del autobús, mientras que el edil no adscrito, Alejandro Vélez, ha sostenido que este porcentaje de rebaja no va a solventar los problemas de los pacenses, y ha compartido que se incentive aunque, a su juicio no va a ser mayoritario, el uso del transporte urbano en Badajoz.



Sobre la transaccional, Vélez la ha tachado de "electoralista", mientras que Coslado ha contestado a Cabezas que el dinero y, en concreto, los 230.000 euros que prevé recibir la ciudad por este tema vienen del "bolsillo" de los ciudadanos y de los empresarios que con sus impuestos pagan al Estado, que repercute tanto en las comunidades como en los municipios, como también ve "curioso" que frente a esos 230.000 euros pida que el municipio "solo" asuma 800.000 euros de los bolsillos de los contribuyentes de Badajoz.



En una segunda intervención y en relación a las relaciones del ayuntamiento con Tubasa y Grupo Ruiz, Jesús Coslado ha recalcado que "tienen un tufillo muy peculiar" porque el contrato de los autobuses lo firmó el Partido Socialista cuando gobernaba la ciudad, y que el de la limpieza del parque del río, en el que fue desestimado por el ayuntamiento y quedó excluido, fue fruto, ha dicho, de una reclamación por la empresa a la Junta de Extremadura, en concreto el Tribunal de Recursos Contractuales, que concedió ese contrato "de nuevo" a SIE 2000, empresa del Grupo Ruiz.



OTROS PUNTOS



El pleno también ha debatido la concesión de la Medalla al Mérito de la Policía Local de Badajoz a funcionarios del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Badajoz, sobre lo cual el alcalde ha matizado que se trata de un punto como consecuencia de que el día de dicho cuerpo se prevé celebrar el 15 de septiembre y que el pleno ordinario se va a desarrollar en una fecha posterior, por lo que es interés del equipo de gobierno el que se proceda en su caso a la aprobación de dichas medallas que han recibido el voto afirmativo de PP, Cs y el no adscrito.



Unidas Podemos se ha abstenido y el PSOE ha votado en contra de este punto, aprobado por mayoría pero que debía salir adelante con mayoría absoluta según exige el reglamento, y en relación al cual el socialista Javier Monroy ha recordado que esta cuestión no se vio en el pleno de julio, en el que no entró por urgencia "porque ni el jefe de servicio hizo las tareas a su debido tiempo" ni el alcalde las suyas cuando le llegó ese expediente, y ha subrayado que en este caso pasa "igual" y que este miércoles se les mandó a las 14,30 horas "el tocho" de las "medallitas".



"El problema que nosotros vemos aquí es lo que estamos diciendo, que aquí cogemos un saco, metemos un montón de premios y aprovechamos y queremos darle premios a gente que no han hecho absolutamente nada", ha continuado Monroy, para quien es lo que se encuentran en estas propuestas, sobre las cuales el concejal del PP, Antonio Cavacasillas, ha mostrado el respeto de su grupo a la decisión que ha tomado la Junta de mandos de la Policía Local para decidir quienes de sus compañeros son los que tienen que recibir estas medallas.



Finalmente y sobre la renuncia de María José Solana - que no ha estado presente -, Ignacio Gragera ha querido, como ya hizo en su momento al hablar con ella y públicamente, reconocer su labor de "tantos años" como servidora pública y su dedicación a la ciudad de Badajoz y le ha deseado en lo personal "el mayor de los éxitos en el futuro". Una vez dado cuenta, ha concluido, se procederá en el próximo pleno ordinario a la toma de posesión del nuevo concejal.