PSOE subraya que calle Menacho "no se puede permitir" un "socavón" más de cinco meses

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha señalado que la calle Menacho, la "principal arteria comercial" de la ciudad y de la región.

Una situación que considera un "ataque a la movilidad" en la zona, que pone en riesgo la seguridad de clientes y condiciona la competitividad de los comercios de la zona.

Para Cabezas, no es momento de debates sobre a quien corresponde pagar esta avería, si es a la comunidad de vecinos, al ayuntamiento... "Lo cierto es que hay que arreglarla y evitar este tipo de situaciones que además de molestias causan una mala imagen al Centro Comercial Abierto de Menacho y que no es la mejor forma de ayudarle".

Asimismo, ha recordado que en el firme de esta calle se ha intervenido dos veces y "nunca en el viejo colector" que la atraviesa "y estas son las consecuencias".

TRES APARCAMIENTOS.

Para el portavoz socialista, "buena parte" de la "falta de competitividad" de la calle Menacho viene derivada de la falta de aparcamientos subterráneos en la zona.

Ricardo Cabezas lamenta que desde los fondos Next Generation no se ha podido financiar cuatro aparcamientos públicos en la ciudad de Badajoz.

Por este motivo, los socialistas entienden que "algo se está haciendo mal" por parte del equipo de Gobierno porque "no puede ser que ciudades con el mismo signo político pues estén disfrutando de estos fondos de recuperación".

"Aquí no hay ideología política, los técnicos que valoran estos proyectos no son ni de 'A', ni de 'B', ni de 'C', son funcionarios y que cuando reciben las propuestas los valoran y se pronuncian y aquí nos han echado para atrás los aparcamientos", ha añadido.

Para Cabezas "no es normal ni de recibo" que rechacen "tantos proyectos" al consistorio, y en este sentido el portavoz socialista ha pedido al PP y Cs que antes de que termine la legislatura y a partir de septiembre liciten tres aparcamientos en la ciudad, ubicados en Puerta Palmas, Prim y Valdepasillas, por valor de 13 millones de euros de fondos propios.

CENTRO DE TRANSEÚNTES.

Con respecto la ubicación del centro de Transeúntes en El Progreso, ha señalado que no lo considera un proyecto "ideológico", y añade que "los pobres no tienen carné, pero si el representante de Cáritas dice que el centro no origina más marginalidad, entonces sí que se puede llevar a otras zonas de la ciudad".

Asegura que Cáritas y la Junta de Extremadura son "convidadas de piedra", pues quien decide la ubicación es el ayuntamiento y los que tienen que decidir son los representantes de esos vecinos en la ciudad, no una entidad social y no la Junta de Extremadura".

Cabezas afirma que él "siempre" ha hablado con "libertad" y no "al dictado de nadie", y que solo se debe a los vecinos. Subraya que no ha halado sobre este asunto con la Junta, ni con su presidente, pues se circunscribe "únicamente" a la ciudad de Badajoz.

El portavoz socialista considera un error un edificio con tantos usos y por eso cree que el albergue para transeúntes debe ser único y en otro enclave.

Y no entiende que Cáritas se "alinee con el Ayuntamiento de Badajoz en un tema tan sensible e importante, que se debe abordar desde la más absoluta responsabilidad y compromiso con los más necesitados, no metiendo en un edificio un batiburrillo de cosas que ni el barrio se lo merece ni los transeúntes se lo merecen".