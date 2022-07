PSOE-Badajoz ve socavones como resultado de una baja inversión en renovar redes de agua

Ep.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha considerado que los socavones que tiene la ciudad son el resultado de una "clara" baja inversión en renovación de redes de agua, y que ni el Partido Popular ni Ciudadanos han afrontado "nunca" las inversiones necesarias para modernizar las redes de abastecimiento y saneamiento en la capital pacense.

Así, el portavoz socialista Ricardo Cabezas ha señalado en rueda de prensa que el resultado son las "constantes" roturas que afectan a toda la ciudad y que "de vez en cuando se presentan agujeros, agujeros del tamaño de un cráter".

En este sentido, ha remarcado que la inversión para la red de abastecimiento "siempre ha sido insuficiente", sobre lo cual ha explicado que acometer obras en el subsuelo de la ciudad "se rentabiliza mal electoralmente porque no son obras agradecidas ya que no se ven", por lo que "es mejor arreglar una plaza, aunque no sea tan imprescindible".

"Eso deben pensar tanto el Partido Popular como Ciudadanos", ha continuado, puesto que en las últimas dos décadas, según ha destacado, las inversiones han sido "muy escasas, del todo insuficiente para acometer el mal estado, tanto en las redes de abastecimiento como de saneamiento", a la par que ha ejemplificado que en la pasada legislatura 2015-2019 la inversión anual media fue de 346.000 euros, que tacha de "una auténtica vergüenza".

También ha criticado que no hay un estudio, ni "serio" ni "no serio" sobre el coste total de poner al día la red de saneamiento y que, por ello, el equipo de gobierno ha venido haciendo "el ridículo" con previsiones de cantidades para mejorar toda la red, 240 kilómetros, y si en este 2022 han dicho que se necesitan 106 millones de euros para dicha renovación, en 2018 se necesitaban 100 millones y en 2015 "llegaron a decir" que eran 180 millones.

En este punto, el portavoz socialista ha especificado que, con lo que se ha invertido en esta legislatura, se acabaría por renovar toda la red de agua en el 2147, dentro de 125 años, a la vez que ha hecho hincapié en que "incluso" las obras en la red de agua que se iniciarán en Ricardo Carapeto y otras vías se harán 19 meses después de incluirse en el Plan de Impulso de 2020, cuando estos trabajos en la principal arteria de San Roque, además, estaban previstos en 2011.

TELECONTROL DE FUGAS

Para el Grupo Socialista, Badajoz no saca rendimiento a las "supuestas" mejoras tecnológicas de los últimos años para el telecontrol de fugas de agua y estas mejoras "no se ven", acerca de lo cual ha puntualizado que supusieron un coste de 700.000 euros y que "lo cierto y verdad" es que, cuando se producen cortes, no llega el agua a los domicilios pese a que se habló de anillos perimetrales para que eso no fuera así, no se detectan fugas y las roturas de la red se siguen descubriendo "por observación, es decir, cuando sale el agua a borbotones".

En su intervención, Cabezas se ha referido a los socavones al recalcar que "están ahí" y "sacan a superficie el mal estado de las redes de agua de la ciudad", como también ha considerado que "no existen" para el alcalde, Ignacio Gragera, de Cs, y que ya puede ser un socavón de unos 4 metros de profundidad y "a punto de devorar un coche" o que ese mismo día un camión se hunda en una acera donde "hace muy poco" se estuvo trabajando instalando contenedores soterrados.

Así y sobre el alcalde, ha dicho que no ha girado visita a ninguno de los dos socavones que presenta en la actualidad la ciudad para evitar empeorar su imagen, así como que está para las cosas "positivas".

"De contrariedades, como por ejemplo el cese de la señora María José Solana o la crisis abierta en el Partido Popular o del conflicto con unos funcionarios que siguen sin obtener respuesta, las sombras de su gestión están ahí, pero él las ignora, pensando que ya se cansarán los medios y la oposición", ha expuesto, para agregar que "vive en una auténtica realidad inventada".

Con respecto al socavón de la Avenida Ramón y Cajal y a su posible origen por la rotura de una tubería de riego, ha indicado por último que el edil de Parques y Jardines dijo una cosa y el de Vías y Obras otra, y que en cualquier caso "nadie detectó la fuga", ni ambos concejales ni el sistema de telecontrol de Aqualia que costó 700.000 euros.