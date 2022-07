PP: Gobiernos de Sánchez y Vara son los que "menos" han hecho por la provincia Badajoz

Ep

El Partido Popular de Badajoz, a través de su diputado en el Congreso por Badajoz Víctor Píriz, ha criticado que los gobiernos nacional y regional de Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara son los que "menos" han hecho por los municipios, familias y empresas de la provincia de Badajoz y los que "más caro les están saliendo".

El diputado pacense se ha referido a una respuesta parlamentaria que les ha enviado el Gobierno en relación a la recaudación provincializada de la administración tributaria, y ha detallado que, entre enero y mayo de este año, el Ejecutivo central ha recaudado de los pacenses casi 26 millones de euros más, un 7 por ciento más, que en el mismo periodo del año pasado.

En concreto, la cifra de recaudación ha pasado de 384,6 millones a los 410,2 millones de euros, como ha detallado Píriz, para quien el incremento de la recaudación se debe, por un lado, al incremento de impuestos de Sánchez y Vara a los pacenses y, por otro, a la inflación que están sufriendo estos últimos.

En este sentido, se ha preguntado "dónde están" estos 26 millones más y por qué no se devuelven a los pacenses con bajadas de impuestos o en ayudas contra la inflación o por qué no se invierte en la provincia de Badajoz con mejores infraestructuras, a tenor de lo cual ha recordado que "no se está ejecutando, ni siquiera, lo que se presupuestó".

Según ha expuesto, en la Transición Ecológica había para la provincia de Badajoz 72 millones de euros consignados para depuración en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero que en junio de este año solo se han ejecutado 210.000 euros, mientras que en la variante de Zafra con 5 millones de euros presupuestados "solo" se han invertido 294.000 euros. Ha sumado otros ejemplos "con cero euros" de inversiones como la N-432, la N-435 o el enlace de Almendralejo de A-66.

Igualmente, ha tachado de "increíble" que Badajoz sea la novena provincia de España con más paro, que la inflación esté cuatro décimas por encima de la media nacional y que se tenga la renta media más baja con 16.990 euros al año, y que los actuales gobiernos de Sánchez y Vara sean los que "menos han hecho por nuestra provincia en la historia".

"Sabemos estos datos, mientras asistimos antes de ayer en Badajoz a la pantomima de inauguración del tren rápido más lento del mundo, mientras los pacenses pagamos más impuestos tenemos peores servicios y se cachondean abiertamente y a mandíbula abierta de nosotros, ya está bien", ha recalcado, para pedir desde el PP de la provincia de Badajoz que ese dinero recaudado se revierta en los municipios de la provincia.

"Ya está bien de que los pacenses sirvamos de mofa a estos gobiernos. Los de Vara y Sánchez son los gobiernos de muchos 'noes' y solo un sí, no a la autovía de Ciudad Real, no a la autovía con Huelva y Córdoba, no a la autovía Badajoz-Cáceres, no a la recuperación de todos los vuelos de la OSP del Aeropuerto de Badajoz, no a un tren decente, pero son los gobiernos del sí a subir impuestos a nuestros paisanos y recaudar 26 millones de euros más".