PSOE Badajoz critica cierre instalaciones deportivas en verano y pide quite nómina al edil

Ep

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado el cierre de instalaciones deportivas en verano por falta de personal.

Ante ello, ha pedido al alcalde, Ignacio Gragera, que "ya está bien de tanta cara de cemento armado" y que este tipo de cuestiones tienen que tener "sus consecuencias", de manera que "esto no se puede pasar por alto" y ha solicitado, "ya que aquí no dimite ni Dios", que "por lo menos le quiten la nómina al concejal de Deportes", Juancho Pérez.

Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ricardo Cabezas, en rueda de prensa este miércoles junto al concejal socialista Luis Tirado, en la que Cabezas ha sostenido que jóvenes y chavales en estos meses de verano se quedan sin poder practicar su deporte preferido o favorito u otras disciplinas al encontrarse las instalaciones deportivas "cerradas", por lo que quienes tengan dinero podrán apuntarse a un club social privado con unas instalaciones deportivas "maravillosas".

No obstante, aquellos que no tengan recursos económicos tendrán que practicar deporte en la calle, ante lo cual ha dicho que esto es lo que los socialistas llaman "tratar a la ciudadanía de primera o de tercera división", y ha puesto como ejemplo el polideportivo Víctor Díaz, "tres años cerrado, se inaugura un día y ese mismo día se clausura". "Eso sí, la fotografía y el día de la inauguración allí están todas y todos, la política de los sepulcros blanqueados", ha dicho.

A este respecto, ha valorado que esta es la consecuencia de esta "guerra abierta" entre el Partido Popular y Ciudadanos que "no es de ahora" y "viene ya de largo durante toda esta legislatura", y que "más que demostrar un gobierno estable y con buena gestión esto a lo que más se parece es al camarote de los Hermanos Marx".

Asimismo, Ricardo Cabezas ha agregado que los socialistas no entienden este "odio" al deporte en la ciudad por parte del gobierno local cuando el concejal del área es un ex deportista profesional, y ha lamentado que "esta sea la manera de tratar" a todos los clubes y vecinos que quieren hacer deporte en verano, con ese cierre de las instalaciones deportivas, ante lo cual ha pedido al alcalde, "ya que ha cogido esa carrerilla de amortizar plazas en el equipo de gobierno, quitando delegaciones y liberaciones", que "siga".

Así, le ha animado "porque tenemos una panda de vagos tremenda" que "a lo único que se dedica es al figureo, al postureo, eso sí y a cobrar", y le ha pedido que le quite la nómina al concejal de Deportes y que esos recursos económicos se destinen a la falta de personal, a "adecentar" las instalaciones deportivas y a no tener el cierre de instalaciones "como han hecho en estos meses de verano", "impidiendo" que deportistas de élite puedan entrenar y se tengan que ir a localidades situadas a más de 200 kilómetros.

CLUB DE BMX

Por su parte, Luis Tirado se ha referido al título de la obra teatral y película 'Las bicicletas son para el verano' al criticar que en la ciudad se tienen "muchas" bicicletas y "del más alto nivel" pero se suspende en verano, a la par que ha recordado que Badajoz cuenta con un club de BMX, el deporte local que "posiblemente" sea el "más laureado" a nivel regional y que en él se cuenta con campeones mundiales, europeos y nacionales.

Según ha detallado, tres corredores de este club participan la semana que viene en el campeonato del mundo que se celebra en Nantes con una representación aproximada de 45 países, pero estos tres corredores y ciudadanos de Badajoz pertenecientes al club de BMX no han podido entrenar en la ciudad a la que va a representar en este "importante" evento y han tenido que desplazarse a Portugal, Setúbal, para poder entrenar porque las instalaciones de BMX de la capital pacense permanecen cerradas en verano.

"Aquí las bicicletas no son para el verano, pero ni las bicicletas, ni los balones de fútbol sala, ni los balones de voleibol, ni las pelotas de baloncesto, etc, el deporte en Badajoz no es para el verano", ha expuesto, para criticar que en esta época estival las instalaciones "están cerradas por falta de personal", y que, además de que los jóvenes en vacaciones no pueden utilizar las pistas o pabellones al encontrarse cerrados, paralelamente se da "un problema deportivo de mayor calado" dado que, por ejemplo, se siguen produciendo eventos como campeonatos en esta época del año.

No obstante, los clubes y los equipos de Badajoz "o no pueden asistir" o si lo hacen es en unas condiciones "deportivamente peores que los demás porque no han podido desarrollar la actividad de entrenamiento por tener los pabellones cerrados", al tiempo que ha sumado que tampoco pueden empezar la pretemporada los distintos equipos.

Para el edil socialista, las instalaciones están cerradas por falta de personal y planificación "a lo largo y ancho de la ciudad", a la vez que ha reconocido que "más de una vez y de dos" ha sido "duro" en cuanto a la gestión del edil responsable de Deportes y "hasta" ha pedido al alcalde que le quite las atribuciones, y ha remarcado que "esto no es solo responsabilidad del concejal del área, que también lo es y mucho", y que se trata de "un problema más grave de este ayuntamiento" como es la falta de personal y la catalogación de puestos de trabajo.