PSOE Badajoz: "Única solución" para la piscina de la margen derecha es rescindir contrato

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha planteado que la "única solución" para la piscina de la margen derecha, que lleva "dos años y medio parada", pasa por rescindir el contrato y sacar una nueva licitación, algo que desde el equipo de gobierno "han estado intentando evitar desde el minuto uno", puesto que "ya sacaron mal el proyecto" y, en concreto, "cometieron el error" de sacar a concurso una obra "muy por debajo de su valor real".

Así lo han señalado el concejal y el portavoz socialista Pedro Miranda y Ricardo Cabezas, respectivamente, sobre este tema en relación al cual Cabezas ha valorado que esta obra "no deja de ser un ejemplo más" de la "mala" gestión del Partido Popular al frente de la ciudad y del ayuntamiento durante más de dos décadas, y ha puesto como ejemplo el parking Conquistadores u otros proyectos que también se han estado retrasando "meses y años" como la Comisaría de la Policía Local en Valdepasillas, el Fuerte de San Cristóbal o el Albergue del Revellín.

En declaraciones a los medios, Ricardo Cabezas ha aseverado que lo que les preocupa a los socialistas en esta situación y en esta gestión es que el alcalde, Ignacio Gragera, "se abraza a la mentira a la que nos ha estado sometiendo el Partido Popular con esta cuestión", como también les preocupa "mucho" el que "se esté engañando" a la Junta de Extremadura, la cual ha puesto 2,5 millones de euros para hacer esta piscina.

Al respecto, ha señalado que "ahora mismo" el único dinero que se ha ejecutado ha sido el que ha puesto la Junta porque el Ayuntamiento de Badajoz "no ha puesto ni un solo céntimo de euro", y ha preguntado qué va a pasar con la piscina de la margen derecha del Guadiana, con "esas promesas incumplidas" y si no hay "ningún tipo de consecuencias", a tenor de lo cual ha resaltado que Gragera "se atreve a decir que en el 2023 estará", cuando "la única solución" que pasa por esta piscina, como ha defendido, es rescindir el contrato y sacar una nueva licitación.

"Hoy venimos a testificar que la piscina de la margen derecha del Guadiana se deja, que no hay ni un solo trabajador, que por aquí no va a pasar nadie más", ha continuado Cabezas, que entiende que el equipo de gobierno "tendrá que depurar responsabilidades, igual que lo han hecho con otras concejalías"; de modo tal que Ignacio Gragera, al que ven "envalentonado y con mucho coraje", "tome otra vez en este caso responsabilidades a aquellos concejales que, en su día, tuvieron también esta delegación y esta responsabilidad", dado que los socialistas ven que "no se ha hecho nada".

El portavoz socialista ha recordado igualmente que desde el PSOE han pedido información al equipo de gobierno y ha criticado que ha pasado el tiempo "suficiente" y no les han respondido, así como que "se escuchaba" entre los pasillos del ayuntamiento la posibilidad de que hubiera modificaciones del proyecto e "incluso" que iban a cambiar el metal por la madera, en el marco de una piscina que "tanto se ha anunciado", que "tantas expectativas ha generado" en esta zona de la ciudad y para todos los vecinos y que, temen, que mínimo hasta el 2024 no estará terminada.

Por todo ello ha pedido, en estos diez meses que le quedan al equipo de gobierno de PP y Cs, "seriedad", "rigor" y que les cuenten "la verdad".

"Que no pasa absolutamente nada, si ya tienen el tiempo finiquitado, la gente ya no se fía de estos mentirosos y de estos trileros, ya no hay más argumentos que contarle a la ciudadanía para decir que la piscina está parada y que no se van a volver a retomar las obras", ha remarcado, para insistir en pedir que cuenten "la verdad" .