CCOO: Ayuntamiento de Badajoz no abona nómina de junio a 110 auxiliares ayuda a domicilio

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Badajoz ha criticado que el consistorio de la capital pacense no abona la nómina de junio a 110 auxiliares de ayuda a domicilio y le exige que solvente "con celeridad" esta situación.

En concreto, según ha explicado en una nota de prensa, el Ayuntamiento de Badajoz contrató a 110 auxiliares de ayuda a domicilio el pasado mes de junio, bajo la subvención del Plan de Colaboración de Empleo con la Junta de Extremadura, "sin preocuparse de que no cobrarán hasta casi dos meses después".

Sobre este tema, ha explicado que el consistorio ha optado este año nuevamente al Programa de Colaboración Económica Municipal de Empleo (Pecme), que financia la Junta desde hace más de 20 años a los municipios, anteriormente conocido como el Programa de Experiencia, dirigido al fomento del empleo entre personas en situación de desempleo y con dificultades de inserción laboral.

El Ayuntamiento solicitó para esta convocatoria al Sexpe una preselección de personas desempleadas, con la cualificación profesional de Atención Socio-Sanitaria Nivel 2 y con experiencia profesional previa en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), priorizando en personas valoradas en riesgo de exclusión social por los Servicios Sociales de la ciudad.

Fueron preseleccionadas más de 200 personas y contratadas finalmente un total de 110, para atender las necesidades de las más de 600 familias que se atienden directamente desde los Servicios Sociales de la ciudad y sus ocho pedanías, desde el Servicio de Ayuda a Domicilio.

FALTA DE PREVISIÓN

En este punto, CCOO señala la "falta de previsión" en el proceso para garantizar la continuidad del servicio ya que se interrumpió la atención a las familias, lo que provocó la denuncia pública de esta situación, y las "prisas de última hora" del consistorio por la contratación y el inicio de los servicios que prestan los auxiliares.

Los contratos se realizaron al final, una gran parte de ellos, el día 8 de junio y unos días después el resto. "Sin embargo, ningún responsable del ayuntamiento reparó que sus trabajadoras y trabajadores, no iban a percibir el salario por su trabajo hasta el 30 de julio, casi dos meses después de su incorporación", ha criticado.

Asimismo, ha explicado que no cobrarán los trabajadores hasta finales de julio, en primer lugar, porque el consistorio no cumple la normativa básica en materia de abono del salario al empleado público establecida, e incumple "gravemente" el propio Acuerdo Regulador del ayuntamiento, "que es tajante en esta materia" y obliga al mismo a que el pago de gastos de personal tiene carácter preferente sobre cualquier otro que deba realizarse, y que las retribuciones básicas y complementarias serán abonadas el primer día hábil del mes al siguiente de la incorporación.

A pesar de haberse denunciado en la Mesa General de Negociación esta situación, "el ayuntamiento cumple solo esta norma si el contrato es anterior al día 10 de cada mes". "Pues bien, en esta ocasión ha rizado el rizo", para CCOO, "a pesar de que los contratos se han realizado el día 8 de junio".

Así y "al coincidir este mes con el abono de la paga extraordinaria, las empleadas y empleados públicos han cobrado su nómina y la extra el día 23, si bien, se han 'olvidado' de este colectivo y no han cobrado el día 23 como el resto de todo el personal, ni lo han hecho el día 1 de julio y no lo harán hasta el 30 de julio".

En este sentido, las mismas fuentes han señalado que "esta lesión de derechos en materia de retribuciones, se agrava especialmente en este colectivo por su vulnerabilidad económica", ya que después de haber sido "afortunadamente" contratados por el ayuntamiento, "automáticamente dejan de percibir los subsidios y ayudas que percibían y no cobrarán ni una cosa ni la otra".

"El sindicato ha recibido y atendido la alarma y angustia suscitada en el colectivo, que no podrán hacer frente al alquiler, a la hipoteca, agua, luz, etc. ni los gastos básicos de su familia", ha remarcado, junto con que, con carácter "urgente", CCOO ha trasladado a todos y los máximos responsables en esta cuestión del ayuntamiento "la situación y la exigencia de que se realicen nóminas complementarias" a estos trabajadores "con carácter urgente".

Actuación que conoce que se ha realizado en otras ocasiones y ante la que duda "que hayan tenido más justificante que en esta ocasión", a la vez que ha agregado que, hasta la fecha, solo ha conseguido que la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, haya trasladado esta situación y denuncia del sindicato tanto al concejal de Hacienda como al primer teniente de alcalde, dándose la circunstancia que también es el concejal del IMSS, que la plantilla afectada pertenece a su concejalía y es conocedor "desde el primer momento de la situación a través del sindicato".

La concejala de Recursos Humanos les ha manifestado "contundentemente que esta situación es inadmisible y contraria a derecho y a la normativa de obligado cumplimiento" y que "entiende que no solo hay que abonar las nóminas ya, sino que se deberían abonar con los intereses correspondientes sino se realiza el pago". "Si bien, nos ha trasladado que ya no puede hacer nada más, al no ser ya competencia suya directa el abono de las nóminas", agrega el sindicato.

Finalmente, CCOO "ha echado de menos" la "urgente" intervención de Antonio Cavacasillas, concejal de Servicios Sociales y candidato a la próxima Alcaldía de Badajoz por su partido, para dar solución a la problemática de los 110 trabajadores afectados, cuando, en otra ocasión, "sí salió a los medios de comunicación ante la denuncia pública, por la interrupción del servicio, para 'lavar la cara' a su concejalía y de la mano al consistorio".

"A fecha de hoy ni tan siquiera se ha puesto en contacto con el sindicato ni con las trabajadoras y trabajadores afectados", ha concluido CCOO, que exige al ayuntamiento que solvente "con celeridad" esta situación, que pone de manifiesto "la doble moralidad" de nuestros gobernantes municipales, al acogerse a un plan de empleo financiado externamente, para personas en riesgo de exclusión social, "reteniendo después sus nóminas que son básicas para su subsistencia tanto de ellas como la de sus familias".